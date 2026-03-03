PM Kisan 22nd Instalment Date: किसानों के बैंक खातों में जल्द आएंगे 2,000 रुपए; जानें कब जारी होगी राशि और कैसे चेक करें स्टेटस

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

PM Kisan 22nd Instalment Date: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) Scheme) के तहत 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे देश भर के करोड़ों किसानों को जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद है. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सरकार इस किस्त के रूप में 2,000 रुपये की राशि मार्च 2026 के मध्य तक पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर सकती है. हालांकि अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने किसी विशिष्ट तिथि की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरणों में हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि होली के त्यौहार और कृषि संबंधी खर्चों को देखते हुए, यह राशि 14 मार्च से पहले जारी की जा सकती है.

किस्त मिलने के लिए अनिवार्य शर्तें

योजना के तहत लाभ पाने के लिए कृषि मंत्रालय ने तीन महत्वपूर्ण मानदंड निर्धारित किए हैं, जिन्हें पूरा करना हर लाभार्थी के लिए जरूरी है:

e-KYC पूर्ण होना: आधार आधारित e-KYC अनिवार्य है. इसे PM-KISAN पोर्टल पर OTP के जरिए या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए पूरा किया जा सकता है.

आधार आधारित e-KYC अनिवार्य है. इसे PM-KISAN पोर्टल पर OTP के जरिए या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के जरिए पूरा किया जा सकता है. आधार सीडिंग: लाभार्थी का बैंक खाता उनके आधार नंबर से लिंक होना चाहिए.

लाभार्थी का बैंक खाता उनके आधार नंबर से लिंक होना चाहिए. भूमि रिकॉर्ड सत्यापन: किसानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी जोत का विवरण राज्य अधिकारियों द्वारा अपडेट और सत्यापित किया गया है.

अपना पेमेंट स्टेटस ऐसे चेक करें

किसान अपनी पात्रता की जांच करने और भुगतान की स्थिति ट्रैक करने के लिए आधिकारिक सरकारी पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं:

पीएम किसान योजना की पृष्ठभूमि

फरवरी 2019 में शुरू की गई 'पीएम-किसान' एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका उद्देश्य देश भर के सभी भूमिधारी किसान परिवारों को आय सहायता प्रदान करना है. इस योजना के तहत वार्षिक 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता चार-चार महीने की तीन समान किस्तों में दी जाती है. अपनी शुरुआत से अब तक, सरकार ने 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को 3.70 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे उनके खातों में डीबीटी (DBT) के माध्यम से वितरित की है.