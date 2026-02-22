PM Kisan 22nd Installment Date: पीएम किसान योजना को लेकर बड़ा अपडेट, होली से पहले जारी हो सकती है 22वीं किस्त; pmkisan.gov.in पर ऐसे पूरा करें e-KYC

PM Kisan 22nd Installment Date: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के लाभार्थी करोड़ों किसानों के लिए सुखद समाचार है. ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार फरवरी 2026 के अंत या मार्च के शुरुआती दिनों में योजना की 22वीं किस्त जारी कर सकती है. हालांकि सरकार ने अभी तक किसी सटीक तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन प्रशासनिक तैयारियों को देखते हुए माना जा रहा है कि 3 मार्च को होली के त्योहार से पहले किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये क्रेडिट कर दिए जाएंगे.

यह किस्त नवंबर 2025 में दी गई 21वीं किस्त के बाद अगली कड़ी है. इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता तीन समान किस्तों में प्रदान की जाती है. यह भी पढ़े: PM Kisan Yojana 22nd Instalment Date: कब आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त? जानें क्या कहते हैं पिछले आंकड़े

30 लाख किसानों का भुगतान अटकने की आशंका

कृषि मंत्रालय ने दिसंबर-मार्च चक्र के लिए लाभार्थियों के डेटाबेस को लगभग अंतिम रूप दे दिया है. हालांकि, संसद में पेश किए गए हालिया आंकड़ों के अनुसार, करीब 30 लाख किसानों को भुगतान मिलने में देरी हो सकती है. इसका मुख्य कारण उनके बैंक खातों का आधार (Aadhaar) से लिंक न होना बताया जा रहा है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि 8 करोड़ से अधिक सक्रिय ग्राहकों के लिए ई-केवाईसी और आधार-सीडेड बैंक खाते अब अनिवार्य हैं.

2026 के लिए नए सुरक्षा प्रोटोकॉल और 'किसान आईडी'

सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा नियमों को सख्त कर दिया है कि पैसा केवल वास्तविक लाभार्थियों तक ही पहुंचे. इस बार दो मुख्य आवश्यकताओं पर जोर दिया गया है:

ई-केवाईसी (e-KYC): किसानों को पीएम-किसान पोर्टल पर ओटीपी के माध्यम से या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर बायोमेट्रिक के जरिए ई-केवाईसी पूरा करना होगा.

यूनिक किसान आईडी: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे 14 राज्यों में अब रजिस्ट्रेशन के साथ एक 'यूनिक किसान आईडी' जोड़ी जा रही है. इससे भूमि रिकॉर्ड के सत्यापन में आसानी होगी.

लाभार्थी स्थिति (Beneficiary Status) जांचने का तरीका

किसान आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर अपनी किस्त का स्टेटस इन चरणों में देख सकते हैं:

वेबसाइट के होमपेज पर 'Farmers Corner' पर जाएं. 'Know Your Status' या 'Beneficiary List' विकल्प पर क्लिक करें. अपना पंजीकरण नंबर या आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज करें. कैप्चा कोड भरकर सबमिट करें. इसके बाद आपकी किस्त का विवरण स्क्रीन पर आ जाएगा.

जानें योजना के बारे में

साल 2019 में शुरू हुई पीएम-किसान योजना छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए बनाई गई है. इसकी शुरुआत से अब तक सरकार 3.69 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे डीबीटी (DBT) के माध्यम से ट्रांसफर कर चुकी है. यह योजना संस्थागत भूमिधारकों, आयकर दाताओं और उच्च आय वाले पेंशनभोगियों को लाभ से बाहर रखती है ताकि सहायता सीधे खेती पर निर्भर परिवारों तक पहुंचे.