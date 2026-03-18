Eid 2026 Moon Sighting: अबू धाबी में दिन के उजाले में दिखा शव्वाल का चांद, क्या कल मनाई जाएगी ईद? आधिकारिक घोषणा का इंतजार
ईद 2026 चांद का दीदार (Photo Credits: Pexels)

अबू धाबी: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में रमजान 1447 हिजरी के समापन और ईद-उल-फितर के आगाज़ की आहट सुनाई देने लगी है. 'इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर' (International Astronomy Center) (IAC) ने घोषणा की है कि बुधवार, 18 मार्च 2026 को अबू धाबी (Abu Dhabi) में शव्वाल (Shawwal) के चांद की पहली तस्वीर सफलतापूर्वक खींच ली गई है. खतम खगोलीय वेधशाला (Khatm Astronomical Observatory) द्वारा दिन के उजाले में की गई इस वैज्ञानिक पुष्टि ने नए चंद्र मास की शुरुआत के लिए एक तकनीकी आधार तैयार कर दिया है. हालांकि, ईद की औपचारिक तारीख पर अंतिम निर्णय धार्मिक समितियों की बैठक के बाद ही लिया जाएगा. यह भी पढ़ें: Eid ul Fitr 2026: भारत, सऊदी अरब और यूएई में चांद दिखने की तारीख और संभावित उत्सव

उन्नत तकनीक से कैद हुआ चांद

खगोलविदों की एक विशेष टीम ने यूएई के समयानुसार दोपहर 1:00 बजे उन्नत इमेजिंग उपकरणों का उपयोग करके इस तस्वीर को कैप्चर किया. इस प्रक्रिया का नेतृत्व मोहम्मद अवदा ने किया, जिसमें अनस मोहम्मद, ओसामा घन्नम और खलफान अल नैमी जैसे विशेषज्ञ शामिल थे। रिकॉर्डिंग के समय, चंद्रमा सूर्य से 9.2 डिग्री की कोणीय दूरी पर स्थित था. वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की आयु "ऋणात्मक 15 घंटे और 23 मिनट" दर्ज की है, जो सौर संयोजन (Solar Conjunction) के सापेक्ष चंद्रमा की स्थिति को ट्रैक करने वाला एक तकनीकी संकेतक है.

आधिकारिक घोषणा का इंतजार

हालांकि अंतरराष्ट्रीय खगोल विज्ञान केंद्र ने अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से चांद की मौजूदगी के दस्तावेज पेश कर दिए हैं, लेकिन इस्लामी परंपरा के अनुसार यह स्वतः ही ईद की शुरुआत का संकेत नहीं है. आधिकारिक तौर पर शव्वाल का महीना शुरू होने के लिए सूर्यास्त के बाद नग्न आंखों या दूरबीन से चांद का दीदार होना आवश्यक है, जिसकी पुष्टि अधिकृत धार्मिक समितियां करती हैं. यह भी पढ़ें: Eid al-Fitr 2026: सऊदी अरब, UAE सहित भारत और दुनिया भर में ईद का चांद कब नजर आएगा, जानें संभावित डेट

ईद का चांद दिखने पर 2026 का अपडेट: इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर ने शव्वाल के चांद की पहली तस्वीर ली

आज शाम होगी महत्वपूर्ण बैठक

यूएई की आधिकारिक मून साइटिंग कमेटी आज शाम मगरिब की नमाज के बाद अबू धाबी न्यायिक विभाग में बैठक करेगी. न्यायिक अधिकारियों और धार्मिक विद्वानों के नेतृत्व वाली यह समिति वेधशालाओं से प्राप्त वैज्ञानिक डेटा और जनता से प्राप्त रिपोर्टों की समीक्षा करेगी। इसके बाद ही औपचारिक रूप से घोषणा की जाएगी कि ईद कल यानी गुरुवार को होगी या नहीं.

ईद की संभावित तारीखें

यदि आज रात धार्मिक अधिकारियों द्वारा चांद के दीदार की पुष्टि हो जाती है, तो यूएई और कई अन्य खाड़ी देशों में कल, 19 मार्च को ईद मनाई जाएगी. हालांकि, यदि आज रात चांद स्पष्ट रूप से नहीं देखा जाता है, तो गुरुवार रमजान का 30वां और अंतिम दिन होगा, जिसके परिणामस्वरूप ईद-उल-फितर का जश्न शुक्रवार, 20 मार्च 2026 को मनाया जाएगा.