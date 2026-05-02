Mumbai Water Cut: दक्षिण और मध्य मुंबई में आज और कल 30 घंटे नहीं आएगा पानी, BMC ने जारी की प्रभावित इलाकों की सूची; चेक

Mumbai Water Cut

Mumbai Water Cut: मुंबई नगर निगम (BMC) ने दक्षिण और मध्य मुंबई के कई हिस्सों में मंगलवार, 5 मई से 30 घंटे की पानी की कटौती की घोषणा की है. यह कटौती अमर महल से वडाला तक जोड़ने वाली 1,800 मिमी व्यास की नई जल सुरंग (Water Tunnel) को शुरू करने के लिए की जा रही है. बीएमसी अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों के निवासियों से पर्याप्त पानी जमा करने और कटौती के दौरान इसका संयमित उपयोग करने की अपील की है.

जलापूर्ति ठप होने का समय और कारण

बीएमसी के अनुसार, पानी की कटौती मंगलवार, 5 मई को सुबह 10:00 बजे शुरू होगी और बुधवार, 6 मई को शाम 4:00 बजे समाप्त होने की उम्मीद है. इस दौरान कुछ इलाकों में पूरी तरह से आपूर्ति बंद रहेगी, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम दबाव (Low Pressure) के साथ पानी मिलेगा. यह भी पढ़े: Navi Mumbai Water Cut: नवी मुंबई में कल 12 घंटे का वाटर कट, NMMC ने पाइपलाइन मरम्मत के लिए की आपूर्ति बंद करने की घोषणा; देखें प्रभावित क्षेत्रों की सूची

इंजीनियरिंग कार्य के तहत अमर महल स्थित हेगड़ेवार उद्यान से नई सुरंग को प्रतीक्षा नगर, परेल, ट्रॉम्बे और तुर्भे जलाशयों जैसे प्रमुख वितरण बिंदुओं से जोड़ा जाएगा. इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मौजूदा 1,800 मिमी तुर्भे हाई लेवल और 1,200 मिमी तुर्भे लो लेवल चैनलों को अस्थायी रूप से बंद करना आवश्यक है.

प्रभावित होने वाले प्रमुख वार्ड और इलाके

जल कटौती का मुख्य प्रभाव छह नगर निगम वार्डों पर पड़ेगा. बीएमसी के कार्यक्रम के अनुसार विवरण नीचे दिया गया है:

वार्ड प्रमुख प्रभावित इलाके F/उत्तर प्रतीक्षा नगर, वडाला ट्रक टर्मिनस, न्यू कफ परेड, सायन (पूर्व और पश्चिम) F/दक्षिण परेल, शिवड़ी, अंबेडकर मार्ग, दादासाहेब फाल्के मार्ग, जेरबाई वाडिया रोड L वार्ड कुर्ला (पूर्व और पश्चिम), नेहरू नगर, चूनाभट्टी, लोकमान्य तिलक टर्मिनस M/पूर्व गोवंडी, मानखुर्द, देवनार, वाशी नाका, शिवाजी नगर, बैंगनवाड़ी M/पश्चिम चेंबूर, तिलक नगर, पेस्तम सागर, सहकार नगर, शेल कॉलोनी N वार्ड घाटकोपर (पूर्व और पश्चिम), विद्याविहार, पंत नगर, विक्रोली गांव

अलग-अलग समय पर होगा प्रभाव

बीएमसी ने स्पष्ट किया है कि सभी वार्डों में एक साथ असर नहीं होगा. माटुंगा, सायन और वडाला (F/North) जैसे इलाकों में मुख्य रूप से 6 मई को आपूर्ति प्रभावित होगी. चेंबूर और घाटकोपर (M/West & N Ward) में 5 मई को पूर्ण शटडाउन रहेगा, जो 6 मई को कम दबाव की आपूर्ति में बदल जाएगा. वहीं, परेल, शिवड़ी, कुर्ला और गोवंडी में 6 मई को सर्वाधिक प्रभाव देखा जाएगा.

बुनियादी ढांचे में सुधार

यह अपग्रेड मुंबई के पुराने वितरण नेटवर्क को आधुनिक बनाने की बीएमसी की एक बड़ी योजना का हिस्सा है. नई सुरंग से रिसाव (Leakage) कम होने और उच्च मांग वाले शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ने की उम्मीद है.

10 प्रतिशत की कटौती से अलग

उल्लेखनीय है कि यह कटौती 15 मई से लागू होने वाली शहरव्यापी 10 प्रतिशत की कटौती से अलग है. झील के गिरते जल स्तर और अल नीनो प्रभाव के कारण एहतियात के तौर पर 15 मई से पूरे शहर में कटौती लागू की जाएगी ताकि मानसून आने तक मौजूदा स्टॉक सुरक्षित रहे.