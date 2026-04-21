Navi Mumbai Water Cut: नवी मुंबई में कल 12 घंटे का वाटर कट, NMMC ने पाइपलाइन मरम्मत के लिए की आपूर्ति बंद करने की घोषणा; देखें प्रभावित क्षेत्रों की सूची

पानी की कटौती (Photo Credits: Pixabay)

नवी मुंबई: नवी मुंबई (Navi Mumbai) के निवासियों को कल पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. नवी मुंबई नगर निगम (Navi Mumbai Municipal Corporation) (NMMC) ने बुधवार, 22 अप्रैल को शहर के बड़े हिस्से में जलापूर्ति को पूरी तरह से निलंबित करने का निर्णय लिया है. यह शटडाउन पाइपलाइन नेटवर्क (Pipeline Network) के आधुनिकीकरण और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के उन्नयन (Upgrades) के लिए किया जा रहा है. नागरिक निकाय ने चेतावनी दी है कि सेवा बहाल होने के बाद भी, गुरुवार 23 अप्रैल तक कम दबाव में पानी की आपूर्ति होने की संभावना है. यह भी पढ़ें: Mumbai Water Cut News: मुंबई में गर्मी के बीच पानी की किल्लत, 20 से 27 अप्रैल के बीच 5 फीसदी की रहेगी कटौती, जानें प्रभावित इलाके

मरम्मत कार्य का समय और स्वरूप

एनएमएमसी के अनुसार, वाटर कट बुधवार सुबह 10:00 बजे से शुरू होकर रात 10:00 बजे तक चलेगा. इस 12 घंटे की अवधि के दौरान इंजीनियरिंग टीमें कई महत्वपूर्ण कार्य करेंगी:

सीबीडी बेलापुर के सेक्टर-28 पंप हाउस में नए मैनिफोल्ड और वाल्व की स्थापना.

नेरुल सेक्टर-19 स्थित वंडर पार्क क्षेत्र और कलंबोली सर्कल में नए वाल्व लगाए जाएंगे.

घनसोली सेक्टर-2 में 900 मिमी व्यास वाली एक बड़ी पाइपलाइन का कनेक्शन कार्य किया जाएगा, जिससे भविष्य में जल वितरण की दक्षता में सुधार होगा.

22 अप्रैल को प्रभावित होने वाले प्रमुख क्षेत्र

यह शटडाउन एनएमएमसी अधिकार क्षेत्र के लगभग सभी प्रमुख आवासीय और व्यावसायिक केंद्रों को प्रभावित करेगा। बुधवार शाम को जिन क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद रहेगी, उनमें शामिल हैं:

बेलापुर और नेरुल

वाशी और सानपाड़ा

तुर्भे और कोपरखैरने

घनसोली और ऐरोली

इसके अलावा, सिडको (CIDCO) द्वारा प्रशासित खारघर और कामोठे जैसे नोड्स, जो मुख्य ट्रांसमिशन लाइनों से सीधे जुड़े हुए हैं, वहां भी जलापूर्ति बाधित रहेगी. यह भी पढ़ें: Mumbai Water Cut News: मुंबई में 16-17 अप्रैल को नहीं आएगा पानी, BMC ने 18 घंटे कटौती की घोषणा की, चेक करें प्रभावित इलाके

NMMC ने 22 अप्रैल को 12 घंटे की पानी कटौती की घोषणा की

गुरुवार के लिए प्रशासन की सलाह

एनएमएमसी जल आपूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि तकनीकी कार्य बुधवार देर रात तक पूरा हो जाएगा, लेकिन सिस्टम को पूरी तरह से दबाव में आने में समय लगेगा। परिणामस्वरूप, गुरुवार 23 अप्रैल को सुबह और शाम दोनों समय पानी कम दबाव (Low Pressure) में आएगा. नगर निगम ने निवासियों से अग्रिम रूप से पर्याप्त पानी जमा करने और मौजूदा भंडार का मितव्ययिता से उपयोग करने का आग्रह किया है. यह रखरखाव भविष्य में होने वाले अचानक लीकेज को रोकने के प्रयासों का एक हिस्सा है.