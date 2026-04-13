Mumbai Water Cut News: मुंबई में 16-17 अप्रैल को नहीं आएगा पानी, BMC ने 18 घंटे कटौती की घोषणा की, चेक करें प्रभावित इलाके

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Mumbai Water Cut News: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने दक्षिण और मध्य मुंबई के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। पाइपलाइन नेटवर्क को बेहतर बनाने और भविष्य में जल आपूर्ति को सुचारू करने के लिए निगम 16 और 17 अप्रैल 2026 को 18 घंटे का मेगा ब्लॉक ले रहा है. इस दौरान कई वार्डों में पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद रहेगी या कम दबाव में पानी मिलेगा.

कटौती का विवरण और कारण

यह जल कटौती गुरुवार, 16 अप्रैल को सुबह 10:00 बजे से शुरू होकर शुक्रवार, 17 अप्रैल की सुबह 4:00 बजे तक प्रभावी रहेगी. बीएमसी के अनुसार, शिवडी के पास हाजी बंदर रोड पर स्थित टनल पाइपलाइन में 1500 मिमी व्यास वाले दो 'बटरफ्लाई वाल्व' लगाने का कार्य किया जाएगा। इस कार्य से भंडारवाड़ा हिल, फॉसबेरी हिल और गोलंजी हिल जलाशयों से होने वाली जल आपूर्ति अधिक व्यवस्थित और नियमित हो सकेगी. यह भी भी पढ़े: Mumbai Water Cut News: BMC का ऐलान, चेंबूर और गोवंडी में 12 और 13 फरवरी को पानी की आपूर्ति रहेगी बंद; जानें कौन-कौन से इलाके रहेंगे प्रभावित

प्रभावित होने वाले प्रमुख क्षेत्र

इस रखरखाव कार्य के कारण दक्षिण और मध्य मुंबई के निम्नलिखित वार्ड प्रभावित होंगे:

A वार्ड: सीएसएमटी (CSMT), पी. डि'मेलो रोड, सेंट जॉर्ज अस्पताल, और आरबीआई (RBI) परिसर।

B वार्ड: मस्जिद बंदर, उमरखाडी, डोंगरी, और आसपास के इलाके।

C वार्ड: बोरा बाजार और कालबादेवी के आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र।

E वार्ड: भायखला, नागपदा, जेजे रोड और अग्रीपाड़ा।

F-साउथ वार्ड: लालबाग, परेल, दादर, हिंदमाता, शिवडी और वडाला (पूर्व) के प्रमुख क्षेत्र।

अस्पतालों और आवश्यक सेवाओं पर असर

बीएमसी ने स्पष्ट किया है कि प्रमुख अस्पतालों जैसे केईएम (KEM), टाटा मेमोरियल, जेजे अस्पताल, नायर और कस्तूरबा अस्पताल में जलापूर्ति जारी रहेगी, लेकिन यह सामान्य से कम दबाव पर हो सकती है। इन संस्थानों को वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

निवासियों के लिए बीएमसी की सलाह