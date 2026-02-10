Mumbai Water Cut News: BMC का ऐलान, चेंबूर और गोवंडी में 12 और 13 फरवरी को पानी की आपूर्ति रहेगी बंद; जानें कौन-कौन से इलाके रहेंगे प्रभावित

(Photo Credits ANI)

Mumbai Water Cut News: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने घोषणा की है कि मुंबई के पूर्वी उपनगरों, विशेष रूप से चेंबूर और गोवंडी के कई इलाकों में 12 और 13 फरवरी, 2026 को पानी की आपूर्ति नहीं की जाएगी. यह कटौती 'M-East' और 'M-West' वार्डों में पाइपलाइन के मरम्मत कार्य और वाल्व बदलने के निर्धारित कार्यों के कारण की जा रही है. बीएमसी ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवधि के लिए पहले से ही पर्याप्त पानी का भंडारण कर लें.

मरम्मत कार्य और प्रभावित समय

बीएमसी के जल विभाग के अनुसार, मरम्मत का काम 12 फरवरी की सुबह से शुरू होगा और 13 फरवरी की देर रात तक जारी रहने की संभावना है.

प्रभावित दिन: 12 फरवरी (गुरुवार) और 13 फरवरी (शुक्रवार).

आपूर्ति बहाली: 14 फरवरी की सुबह से पानी की आपूर्ति धीरे-धीरे सामान्य होने की उम्मीद है.

कौन से इलाके होंगे मुख्य रूप से प्रभावित?

कटौती का सबसे ज्यादा असर चेंबूर और गोवंडी के निम्नलिखित क्षेत्रों में देखा जाएगा:

चेंबूर (M-West): तिलक नगर, शैल कॉलोनी, चेंबूर कैंप, माहुल रोड और आरसीएफ कॉलोनी के कुछ हिस्से.

गोवंडी (M-East): शिवाजी नगर, बैंगनवाड़ी, लल्लूभाई कंपाउंड और मानखुर्द के आसपास के इलाके. इन क्षेत्रों में कुछ जगहों पर पानी कम दबाव (Low Pressure) के साथ आएगा, जबकि अधिकांश हिस्सों में आपूर्ति पूरी तरह ठप रहेगी.

कटौती का कारण

बीएमसी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि चेंबूर क्षेत्र में मुख्य वितरण पाइपलाइन में लंबे समय से हो रहे रिसाव (Leakage) को ठीक करना अनिवार्य हो गया था. इसके अलावा, गोवंडी स्थित जल भंडारण केंद्रों पर नए कंट्रोल वाल्व लगाए जाने हैं, ताकि भविष्य में होने वाली पानी की बर्बादी को रोका जा सके. यह कार्य ग्रीष्मकाल (Summer) की शुरुआत से पहले जल प्रबंधन को बेहतर बनाने की रणनीति का हिस्सा है.

नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

जल संकट को देखते हुए बीएमसी ने निवासियों के लिए कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं: