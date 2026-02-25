Viral Video: मुंबई के मालाड में शर्मनाक करतूत, फलों पर 'रैटोल' पेस्ट लगाते पकड़ा गया फल विक्रेता; चूहे मारने की दवा से हो सकता है लिवर डैमेज
फलों पर 'रैटोल' पेस्ट लगाते पकड़ा गया फल विक्रेता (Photo Credits: X)

मुंबई: आर्थिक राजधानी मुंबई (Mumbai) के उपनगरीय इलाके मालाड (Malad) में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने का एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां एक फल विक्रेता को अपने फलों पर चूहे मारने वाली जहरीली दवा 'रैटोल' (Ratol) क्रीम लगाते हुए पकड़ा गया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल (Viral Video) होने के बाद स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश है और खाद्य सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

मिली जानकारी के अनुसार, मलाड (पश्चिम) के एक व्यस्त बाजार में कुछ स्थानीय लोगों ने फल विक्रेता को संदेहास्पद तरीके से फलों पर कुछ लगाते हुए देखा. पास जाकर जांच करने पर पता चला कि वह चूहे मारने वाली दवा 'रैटोल' का इस्तेमाल कर रहा था.

प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि विक्रेता फलों को चूहों से बचाने या उन्हें चमकाने के लिए इस घातक रसायन का उपयोग कर रहा था. पुलिस को इस मामले की सूचना दे दी गई है और संबंधित विभाग विक्रेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रहा है.

क्यों जानलेवा है 'रैटोल' क्रीम?

डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने इस मामले पर गंभीर चिंता जताई है। रैटोल में 'येलो फास्फोरस' (Yellow Phosphorus) जैसे घातक तत्व होते हैं, जो सीधे मानव शरीर के अंगों पर प्रहार करते हैं। इसके संपर्क में आए फल खाने से निम्नलिखित समस्याएं हो सकती हैं:

  • पेट में तेज दर्द और लगातार उल्टी होना.

  • लिवर का गंभीर रूप से डैमेज होना.

  • किडनी और मल्टी-ऑर्गन फेलियर का खतरा.

  • गंभीर मामलों में यह जानलेवा भी हो सकता है.

फलों पर 'रैटोल' पेस्ट लगाते पकड़ा गया फल विक्रेता

स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई

घटना के बाद बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) और खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) को अलर्ट कर दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि वे इस क्षेत्र के अन्य विक्रेताओं के स्टॉक की भी जांच करेंगे. पुलिस ने विक्रेता का सामान जब्त कर लिया है और यह पता लगाया जा रहा है कि वह कितने समय से इस जहरीले पेस्ट का इस्तेमाल कर रहा था.

उपभोक्ताओं के लिए सावधानी के निर्देश

खाद्य विशेषज्ञों ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे बाहर से फल खरीदते समय अधिक सावधानी बरतें. फलों को घर लाकर कम से कम 15-20 मिनट तक नमक वाले पानी में भिगोकर रखें और अच्छी तरह धोने के बाद ही उनका सेवन करें. यदि किसी फल पर असामान्य गंध या चिपचिपा पदार्थ दिखे, तो उसे तुरंत फेंक दें और स्थानीय प्रशासन को सूचित करें.