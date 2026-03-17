दिल्ली: कैमरे के सामने युवक ने सीने में मारी गोली, चचेरा भाई बनाता रहा वीडियो; दिल दहला देने वाली घटना (Watch Video)

शख्स ने वीडियो बनाते हुए खुद को गोली मारी, पुलिस ने जांच शुरू की (Photo Credits: X/@sirajnoorani)

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली (East Delhi) के न्यू अशोक नगर इलाके (New Ashok Nagar Police Station) से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक 28 वर्षीय युवक ने अपने चचेरे भाई के मोबाइल कैमरे के सामने खुद को सीने में गोली मार ली. मृतक की पहचान दल्लूपुरा गांव (Dallupura Village) निवासी पवन कुमार (Pawan Kumar) के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, यह पूरी घटना मोबाइल फोन (Mobile Phone) में रिकॉर्ड हो गई है. हालांकि, प्रारंभिक जांच में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वीडियो बना रहा व्यक्ति पवन के इरादों से अनजान था. यह भी पढ़ें: Mumbai: चांदीवली में नाबालिग की रफ्तार का कहर, दुबई से आए किशोर ने SUV से स्कूटी को मारी टक्कर, 15 साल के मासूम की मौत

अस्पताल से मिली जानकारी और पुलिस की कार्रवाई

दिल्ली पुलिस को 16 मार्च को वसुंधरा एनक्लेव स्थित धर्मशिला अस्पताल से एक एमएलसी (मेडिको-लीगल केस) की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम अस्पताल पहुंची, जहां पवन कुमार को बेहोशी की हालत में लाया गया था. उसके सीने के बाईं ओर गोली लगने का गहरा घाव था. डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे 'ब्रॉट डेड' (अस्पताल पहुंचने से पहले ही मृत) घोषित कर दिया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए एलबीएस अस्पताल के शवगृह में भेज दिया गया.

चचेरे भाई की लाइसेंसी पिस्टल से चली गोली

प्रारंभिक जांच और घटनास्थल के निरीक्षण से पता चला है कि पवन ने अपने चचेरे भाई हिमांशु की लाइसेंसी पिस्टल का इस्तेमाल किया था. पुलिस ने मौके से हथियार और 10 जिंदा कारतूस जब्त कर लिए हैं. पुलिस ने हिमांशु का मोबाइल फोन भी अपने कब्जे में ले लिया है, जिसमें घटना का वीडियो मौजूद है. फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम ने साक्ष्य जुटाने के लिए अस्पताल और दल्लूपुरा स्थित घटनास्थल दोनों का दौरा किया है. यह भी पढ़ें: Ghaziabad Shocker: गाजियाबाद में दरिंदगी, 4 साल की बच्ची की प्लॉट में मिली लाश, पड़ोसी पर रेप के बाद हत्या का आरोप; VIDEO

चचेरा भाई वीडियो बना रहा था, तभी एक व्यक्ति ने कैमरे के सामने खुद को गोली मार ली

A young man lost his life while filming a video with a pistol in the Dallupura area #Delhi. It is being reported that the young man was looking at his friend's licensed pistol. In the video, a young man can be heard saying, "Brother, don't fire," but Pawan pulled the trigger 1/2 pic.twitter.com/KwshgBNqAh — Siraj Noorani (@sirajnoorani) March 17, 2026

क्या दिख रहा है वायरल वीडियो में?

घटना का एक वीडियो भी ऑनलाइन सामने आया है, जो बेहद विचलित करने वाला है. वीडियो में पवन पिस्तौल में मैगजीन डालते हुए दिखाई दे रहा है. कैमरे के पीछे मौजूद उसका भाई उसे निर्देश देते हुए सुनाई दे रहा है, ‘बटन दबाओ, यह अंदर चली जाएगी.’ मैगजीन डालने के बाद पवन हथियार को लोड (Cock) करता है.

वीडियो में भाई उसे चेतावनी देते हुए कहता है, ‘इसे फायर मत करना.’ लेकिन कुछ ही पलों बाद, पवन बंदूक को अपने सीने के बाईं ओर रखता है, कैमरे की ओर देखकर मुस्कुराता है और ट्रिगर दबा देता है। गोली चलते ही वह जमीन पर गिर जाता है. वीडियो के अंत में रिकॉर्डिंग कर रहा शख्स सदमे में चिल्लाता हुआ सुनाई देता है, ‘भाई, क्या कर दिया तूने?’

कानूनी कार्रवाई और जांच

पुलिस ने वीडियो साक्ष्य, मेडिकल रिपोर्ट और परिस्थितियों के आधार पर न्यू अशोक नगर थाने में एफआईआर संख्या 146/26 दर्ज की है. यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 और शस्त्र अधिनियम (Arms Act) के तहत दर्ज किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि वे इस मामले में सभी संभावित कोणों से जांच कर रहे हैं, ताकि आत्महत्या के पीछे के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके.