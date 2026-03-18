Hetal Parmar Viral Video: क्या हेतल परमार का वायरल वीडियो असली है? गुजराती इन्फ्लुएंसर ने तोड़ी चुप्पी
Hetal Parmar Viral Video

सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध गुजराती इन्फ्लुएंसर हेतल परमार इन दिनों एक विवादित वीडियो को लेकर चर्चा में हैं. पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिखने वाली महिला हेतल परमार है. हालांकि, अब हेतल परमार ने खुद सामने आकर इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि वायरल क्लिप पूरी तरह से फर्जी है और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बनाया गया है.

डीपफेक तकनीक का हुआ दुरुपयोग

हेतल परमार ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के जरिए एक बयान जारी किया. उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो में उनके चेहरे का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वह वीडियो उनका नहीं है. यह 'डीपफेक' तकनीक का एक उदाहरण है, जहां किसी के चेहरे को किसी अन्य शरीर पर डिजिटल रूप से लगा दिया जाता है. हेतल ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए इसे अपनी छवि खराब करने की साजिश बताया है.

इन्फ्लुएंसर ने आगे कहा कि तकनीक का इस तरह का दुरुपयोग न केवल अपमानजनक है, बल्कि यह किसी की निजता का गंभीर उल्लंघन भी है. उन्होंने अपने प्रशंसकों और फॉलोअर्स से अनुरोध किया है कि वे इस वीडियो को शेयर न करें और न ही इस पर विश्वास करें.

 