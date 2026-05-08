Guru Bahasa Inggris Viral Video: 'इंग्लिश टीचर' वायरल वीडियो के नाम पर बड़ा साइबर फ्रॉड, आपत्तिजनक क्लिप की तलाश कर रहे यूजर्स बन रहे फिशिंग और मैलवेयर का शिकार

नई दिल्ली, 8 मई: इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स (Social Media Platforms) पर पिछले 48 घंटों से एक कथित 'इंग्लिश टीचर और स्टूडेंट' (English Teacher and Student) का वीडियो (Video) चर्चा का विषय बना हुआ है. हालांकि, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों (Cybersecurity Experts) ने चेतावनी दी है कि इस ट्रेंड का फायदा उठाकर साइबर अपराधी (Cybercriminals) बड़े पैमाने पर 'फिशिंग' (Phishing) लिंक फैला रहे हैं. जो यूजर्स इस वीडियो को देखने के लिए अज्ञात लिंक (Unknown Link) पर क्लिक कर रहे हैं, वे डिजिटल धोखाधड़ी (Digital Fraud) और डेटा चोरी का शिकार बन रहे हैं. यह भी पढ़ें: Guru Bahasa Inggris Viral Video: इंडोनेशिया में इंग्लिश टीचर और छात्र का वीडियो वायरल; सोशल मीडिया पर मची खलबली, प्राइवेसी और नैतिकता को लेकर उठी चिंता

यह ट्रेंड मुख्य रूप से इंडोनेशिया और अन्य एशियाई देशों में X (पूर्व में ट्विटर), टिकटॉक और टेलीग्राम पर शुरू हुआ. जैसे ही इस वीडियो के बारे में चर्चा बढ़ी, अपराधियों ने "गुरु भाषा इंग्रेस" (Guru Bahasa Inggris) जैसे हैशटैग का उपयोग करके हजारों पोस्ट किए. इन पोस्ट्स में दिए गए शॉर्ट यूआरएल (Shortened URLs) यूजर्स को असली वीडियो के बजाय ऐसी वेबसाइटों पर ले जाते हैं जहाँ उनका बैंक विवरण और सोशल मीडिया पासवर्ड चोरी किया जा सके.

वायरल इंग्लिश टीचर वीडियो (Photo Credits: X/@GevarilB44100)

फिशिंग हमले का तरीका

जब कोई यूजर इन संदिग्ध लिंक पर क्लिक करता है, तो उसे आमतौर पर तीन तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है:

लॉगिन क्रेडेंशियल चोरी: वीडियो दिखाने से पहले "उम्र के सत्यापन" (Age Verification) के नाम पर फेसबुक या गूगल का फर्जी लॉगिन पेज दिखाया जाता है. यहाँ जानकारी दर्ज करते ही अपराधी आपके अकाउंट पर कब्जा कर लेते हैं.

वीडियो दिखाने से पहले "उम्र के सत्यापन" (Age Verification) के नाम पर फेसबुक या गूगल का फर्जी लॉगिन पेज दिखाया जाता है. यहाँ जानकारी दर्ज करते ही अपराधी आपके अकाउंट पर कब्जा कर लेते हैं. मैलवेयर इंजेक्शन: कुछ लिंक ऑटोमैटिक तरीके से मोबाइल में ऐसी फाइलें (.apk या .zip) डाउनलोड कर देते हैं जो बैंकिंग गतिविधियों की जासूसी कर सकती हैं.

कुछ लिंक ऑटोमैटिक तरीके से मोबाइल में ऐसी फाइलें (.apk या .zip) डाउनलोड कर देते हैं जो बैंकिंग गतिविधियों की जासूसी कर सकती हैं. एडवेयर और सब्सक्रिप्शन स्कैम: कई लिंक यूजर्स को विज्ञापनों के चक्रव्यूह में फंसा देते हैं या उन्हें बिना अनुमति के प्रीमियम एसएमएस सेवाओं से जोड़ देते हैं.

डिजिटल सुरक्षा के लिए बचाव के तरीके

विशेषज्ञों और डिजिटल साक्षरता अधिवक्ताओं ने जनता से सावधानी बरतने का आग्रह किया है। सुरक्षित रहने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं:

संदिग्ध लिंक से बचें: अनजान अकाउंट्स द्वारा साझा किए गए ly या t.co जैसे लिंक पर क्लिक करने से बचें. तथ्यों की जांच करें: यदि कोई वीडियो वास्तव में समाचार योग्य होता है, तो प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इसे बिना किसी लॉगिन या डाउनलोड की शर्त के कवर करते हैं. टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA): अपने सभी सोशल मीडिया और ईमेल अकाउंट्स पर 2FA सक्षम रखें ताकि पासवर्ड लीक होने पर भी आपका अकाउंट सुरक्षित रहे.

प्लेटफॉर्म्स की कार्रवाई

शुक्रवार तक कई प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने "इंग्लिश टीचर" से जुड़े हैशटैग को हटाना और संदिग्ध लिंक फैलाने वाले अकाउंट्स को सस्पेंड करना शुरू कर दिया है. हालाँकि, साइबर अपराधी लगातार नए 'मिरर' लिंक बना रहे हैं, जिससे खतरा अभी भी बना हुआ है.

अस्वीकरण: यह लेख पूरी तरह से जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से है, ताकि बताए गए विषय के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके. LatestLY किसी भी तरह की अश्लील सामग्री, लीक हुए वीडियो या पायरेटेड सामग्री को होस्ट, वितरित या उनके लिंक उपलब्ध नहीं कराता है. इसमें बताए गए कोई भी सर्च टर्म या कीवर्ड केवल वायरल ट्रेंड और उससे जुड़े खतरों को समझाने के उद्देश्य से दिए गए हैं. हम बिना सहमति के ली गई निजी तस्वीरों (NCII) के प्रसार की कड़ी निंदा करते हैं और सभी पाठकों को सलाह देते हैं कि वे ऐसी सामग्री को खोजने या साझा करने से बचें, क्योंकि ऐसा करने पर गंभीर कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.