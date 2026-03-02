Ramzan 2026: 13वां रोजा (3 मार्च) के लिए सेहरी और इफ्तार का समय; जानें दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों का शेड्यूल

रमजान सेहरी और इफ्तार का समय (Photo Credits: Pixabay)

कोलकाता: पवित्र रमजान का महीना (Holy Month of Ramadan) पूरी अकीदत और इबादत के साथ आगे बढ़ रहा है. देश भर के मुसलमान 3 मार्च 2026, मंगलवार को रमजान के 13वें रोजे का पालन करेंगे. रोजे (Roza) के दौरान सेहरी (भोर का भोजन) (Sehri) और इफ्तार (सूर्यास्त के समय उपवास खोलना) (Iftar) दो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं, जिनका समय हर दिन सूर्योदय और सूर्यास्त के अनुसार थोड़ा बदलता रहता है. इस्लाम के पांच स्तंभों में से एक 'सौम' यानी रोजा है, जिसमें सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अन्न और जल का त्याग किया जाता है. सेहरी सुबह की नमाज़ (फज्र) से पहले का वह भोजन है जो पूरे दिन की ऊर्जा के लिए अनिवार्य माना जाता है. वहीं, इफ्तार वह समय है जब खजूर खाकर और पानी पीकर रोज़ा खोला जाता है, जो पैगंबर मुहम्मद की सुन्नत के अनुसार किया जाता है. यह भी पढ़़ें: Ramadan 2026: 26 फरवरी को रमजान का 8वां रोजा; दिल्ली, मुंबई और लखनऊ समेत अपने शहर के लिए जानें सहरी-इफ्तार का सही समय

प्रमुख शहरों में 3 मार्च (13वां रोज़ा) के लिए समय सारणी

रमजान कैलेंडर 2026 के अनुसार, मंगलवार, 3 मार्च को विभिन्न शहरों में सेहरी समाप्त होने और इफ्तार शुरू होने का समय इस प्रकार है:

शहर सेहरी (समाप्ति) इफ्तार (आरंभ) मुंबई 05:44 AM 06:44 PM दिल्ली 05:25 AM 06:23 PM कोलकाता 04:43 AM 05:40 PM हैदराबाद 05:14 AM 06:25 PM चेन्नई 05:07 AM 06:21 PM लखनऊ 05:11 AM 06:09 PM अहमदाबाद 05:43 AM 06:42 PM जयपुर 05:33 AM 06:31 PM भोपाल 05:26 AM 06:29 PM पटना 04:56 AM 05:55 PM रांची 04:52 AM 05:50 PM बेंगलुरु 05:18 AM 06:35 PM श्रीनगर 05:36 AM 06:29 PM तिरुवनंतपुरम 05:18 AM 06:41 PM

विशेष जानकारी और सुझाव

उपरोक्त समय स्थानीय गणना और मस्जिदों की परंपराओं के अनुसार थोड़ा भिन्न हो सकता है. विशेष रूप से, 'फिक़्ह-ए-जाफ़रिया' का पालन करने वाले रोज़ेदार सेहरी कुछ मिनट पहले समाप्त करते हैं और सूर्यास्त के कुछ मिनट बाद रोज़ा खोलते हैं. रोज़ेदारों को सलाह दी गई है कि वे अपने निकटतम मस्जिद या इस्लामी केंद्र से सटीक समय की पुष्टि कर लें.

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का सुझाव है कि ऊर्जा बनाए रखने के लिए सेहरी में संतुलित आहार लें और दिन के दौरान शरीर को हाइड्रेटेड रखना सुनिश्चित करें.