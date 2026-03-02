Middle East Conflict: पीएम मोदी ने सऊदी अरब और बहरीन के नेताओं से की बात, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर दिया जोर
सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बहरीन के किंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा (File Image)

Middle East Conflict: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने सोमवार को सऊदी अरब (Saudi Arabia) के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद (Crown Prince Mohammed bin Salman Al Saud) और बहरीन के राजा (King of Bahrain) हमद बिन ईसा अल खलीफा (Hamad bin Isa Al Khalifa) के साथ टेलीफोन पर अलग-अलग बातचीत की. मध्य पूर्व में बढ़ते सैन्य तनाव (Middle East Conflict) और हालिया हमलों के मद्देनजर, प्रधानमंत्री ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है. इन चर्चाओं का मुख्य केंद्र वहां रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करना था, जो क्षेत्रीय संकट के बीच भारत की शीर्ष प्राथमिकता बनी हुई है. यह भी पढ़ें: Israel-Iran War: मिडल ईस्ट युद्ध के बीच मोदी सरकार का राज्यों को अलर्ट; गृह मंत्रालय ने विरोध प्रदर्शनों पर सतर्क रहने के निर्देश जारी किए

निरंतर कूटनीतिक प्रयास

प्रधानमंत्री मोदी का यह कूटनीतिक रुख संघर्ष शुरू होने के बाद से ही जारी है. रविवार को उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ भी बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए शत्रुता को जल्द समाप्त करने का आह्वान किया था. इसी दिन, उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी बात की. इस दौरान उन्होंने खाड़ी देशों पर ईरानी हमलों की निंदा की और तनाव कम करने का आग्रह किया, साथ ही भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूएई नेतृत्व का आभार भी व्यक्त किया. यह भी पढ़ें: Israel-Iran War: मिडिल ईस्ट संकट के बीच उड़ानें रद्द होने पर एयरलाइंस दे रही हैं रिफंड और रीबुकिंग की सुविधा; जानें अपने अधिकार

प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्रीय स्थिति पर सऊदी क्राउन प्रिंस से बात की

प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्रीय स्थिति पर बहरीन के राजा से बात की

सुरक्षा कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक

प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को अपने आधिकारिक आवास पर कैबिनेट सुरक्षा समिति (CCS) की बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में 28 फरवरी को ईरान में हुए हवाई हमलों और उसके बाद खाड़ी देशों में हुई जवाबी कार्रवाई के बाद की स्थिति की समीक्षा की गई.

समिति ने क्षेत्र में रहने वाले बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की. इसके अलावा, वहां से गुजरने वाले भारतीय यात्रियों, परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों और क्षेत्रीय सुरक्षा व आर्थिक गतिविधियों पर पड़ने वाले व्यापक प्रभावों का भी आकलन किया गया. पीएम मोदी ने सभी संबंधित विभागों को प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए हर संभव उपाय करने का निर्देश दिया और बातचीत व कूटनीति को ही आगे का रास्ता बताया. गौरतलब है कि पीएम मोदी तमिलनाडु में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के चुनावी कार्यक्रमों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के उद्घाटन के बाद दिल्ली लौटे थे.

संघर्ष की पृष्ठभूमि

कैबिनेट समिति की ये बैठक 28 फरवरी को ईरान के कई शहरों में किए गए समन्वित अमेरिकी और इजरायली हवाई हमलों की पृष्ठभूमि में हुई. इन हमलों में सैन्य कमांड सेंटर, वायु रक्षा प्रणाली, मिसाइल साइट और प्रमुख बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया था. इन हमलों के परिणामस्वरूप ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई और चार वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की मृत्यु हो गई.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इन हमलों को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बताया था कि ईरान परमाणु हथियार प्राप्त न कर सके. इसके जवाब में, ईरान ने इजरायल, बहरीन, कुवैत, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन सहित क्षेत्र में अमेरिकी संपत्ति और सहयोगियों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे, जिससे मध्य पूर्व में संघर्ष का दायरा बढ़ गया है.