Israel-Iran War: मिडिल ईस्ट संकट के बीच उड़ानें रद्द होने पर एयरलाइंस दे रही हैं रिफंड और रीबुकिंग की सुविधा; जानें अपने अधिकार

Israel-Iran War: पश्चिम एशिया (West Asia) में अमेरिका (US) और इजराइल (Israel) द्वारा ईरान पर किए गए हालिया हमलों के बाद बढ़ते सैन्य तनाव ने वैश्विक विमानन क्षेत्र को बड़े संकट में डाल दिया है. ईरान, इजराइल, इराक और यूएई सहित कई देशों के हवाई क्षेत्र (Airspace) बंद होने के कारण दुनिया भर में हजारों उड़ानें रद्द या डायवर्ट की गई हैं. वर्तमान में दुबई (Dubai), अबू धाबी (Abu Dhabi) और दोहा (Doha) जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों (International Airport) पर परिचालन बुरी तरह प्रभावित है, जिससे दुनिया भर में लगभग 19,000 से अधिक उड़ानें देरी का सामना कर रही हैं.
उड़ानें रद्द होने के मुख्य कारण
इस संकट ने यूरोप, एशिया और मध्य पूर्व को जोड़ने वाले दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई गलियारों में से एक को बाधित कर दिया है। सुरक्षा चिंताओं के कारण एयरलाइंस को निम्नलिखित कदम उठाने पड़ रहे हैं:
- हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण परिचालन को अस्थायी रूप से निलंबित करना।
- उड़ानों के मार्ग बदलने (Rerouting) से यात्रा के समय और ईंधन की लागत में बढ़ोतरी।
- प्रभावित हवाई अड्डों पर विमानों का फंस जाना।
भारतीय यात्रियों के अधिकार और DGCA के नियम
भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए नियमों को कड़ा किया है. ये नियम भारतीय एयरलाइंस और भारत में बुक किए गए टिकटों पर लागू होते हैं:
- सभी बुकिंग के लिए 48 घंटे की 'फ्री कैंसिलेशन' विंडो अनिवार्य है.
- रद्द उड़ानों का पूर्ण रिफंड 14 दिनों के भीतर प्रोसेस किया जाना चाहिए.
- बड़े व्यवधानों के दौरान एयरलाइंस को बिना किसी पेनल्टी के वैकल्पिक उड़ान या रिफंड का विकल्प देना होगा.
प्रमुख एयरलाइंस की ओर से दी जा रही राहत
विभिन्न एयरलाइंस ने फंसे हुए यात्रियों के लिए विशेष नीतियां जारी की हैं:
- एयर इंडिया (Air India): प्रभावित उड़ानों के लिए पूर्ण रिफंड और वैकल्पिक उड़ानों पर रीबुकिंग की सुविधा दे रही है।
- इंडिगो (IndiGo): 2 मार्च 2026 तक कुछ अंतरराष्ट्रीय उड़ानें निलंबित की गई हैं. कंपनी 7 मार्च तक चेंज फीस में छूट और मुफ्त रीशेड्यूलिंग दे रही है.
- एमिरेट्स (Emirates): मूल यात्रा तिथि के 20 दिनों के भीतर मुफ्त रीबुकिंग और ऑनलाइन रिफंड की सुविधा प्रदान कर रही है.
- एतिहाद (Etihad): 28 फरवरी तक जारी टिकटों के लिए मुफ्त रीबुकिंग और 15 मार्च 2026 तक यात्रा में लचीलापन दे रही है.
- आकासा एयर (Akasa Air): जॉर्डन, दोहा और कुवैत जैसे मार्गों के लिए 7 मार्च तक मुफ्त रीशेड्यूलिंग और पूर्ण रिफंड का विकल्प दे रही है.
वीजा और सरकारी सहायता
भारत सरकार ने संघर्ष के कारण फंसे विदेशी नागरिकों के लिए अस्थायी वीजा राहत उपायों की घोषणा की है. इसमें उन यात्रियों के लिए वीजा विस्तार (Extension) शामिल है जो उड़ानें रद्द होने के कारण प्रस्थान नहीं कर पा रहे हैं. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सहायता के लिए संबंधित दूतावासों या हवाई अड्डा हेल्पडेस्क से संपर्क करें.
यात्रियों को सुझाव दिया जाता है कि वे हवाई अड्डे के लिए निकलने से पहले अपनी उड़ान की रीयल-टाइम स्थिति की जांच जरूर करें और एयरलाइंस के साथ अपने संपर्क विवरण अपडेट रखें.