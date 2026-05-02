Gold Rate Today, May 2, 2026: सोने के दामों में मामूली गिरावट, जानें दिल्ली से मुंबई तक क्या हैं आज 22K और 24K के ताजा रेट

Gold Rate Today, May 2, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में शनिवार, 2 मई 2026 को सोने की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है. घरेलू मांग में स्थिरता और वैश्विक हलचलों के बीच आज सोने के दाम पिछले सत्र के मुकाबले थोड़े कम हुए हैं. 'गुड रिटर्न्स' के आंकड़ों के अनुसार, देश में 24 कैरेट सोने की कीमत 15,037 रुपये प्रति ग्राम यानी 1,50,370 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है.

वहीं, आभूषणों के लिए सबसे अधिक मांग वाले 22 कैरेट सोने की कीमत आज 13,784 रुपये प्रति ग्राम (1,37,840 रुपये प्रति 10 ग्राम) दर्ज की गई है. कल की तुलना में प्रति ग्राम 10 रुपये की यह मामूली कमी निवेशकों और खरीदारों के लिए एक राहत के रूप में देखी जा रही है.

प्रमुख शहरों में आज के रेट (प्रति 10 ग्राम)

भारत के विभिन्न शहरों में स्थानीय करों और परिवहन लागत के कारण सोने की कीमतों में भिन्नता बनी हुई है. प्रमुख महानगरों के ताजा रेट इस प्रकार हैं.

शहर 22K सोने का भाव 24K सोने का भाव दिल्ली ₹1,37,990 ₹1,50,420 मुंबई ₹1,37,840 ₹1,50,370 चेन्नई ₹1,39,190 ₹1,51,850 कोलकाता ₹1,37,840 ₹1,50,370 बेंगलुरु ₹1,37,840 ₹1,50,370 अहमदाबाद ₹1,37,890 ₹1,50,420 लखनऊ ₹1,37,990 ₹1,50,420

चांदी की कीमतों का हाल

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी स्थिरता देखी जा रही है. दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में चांदी लगभग 2,55,100 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है. दक्षिण भारतीय बाजारों, विशेषकर चेन्नई और हैदराबाद में चांदी के दाम थोड़े ऊंचे हैं, जहाँ यह 2,65,000 रुपये प्रति किलो के करीब बनी हुई है. औद्योगिक मांग और मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव (Hedge) के रूप में चांदी ने पिछले एक महीने में लगभग 3.7% की बढ़त हासिल की है.

बाजार के समीकरण और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने से 'सेफ-हेवन' (सुरक्षित निवेश) की मांग में थोड़ी कमी आई है, जिससे कीमतों में स्थिरता देखी जा रही है. हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों का 108 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रहना और डॉलर के मुकाबले रुपये का 95 के स्तर पर होना सोने की कीमतों को निचले स्तर पर गिरने से रोक रहा है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर जून 2026 की डिलीवरी वाला सोना फिलहाल 1,51,300 रुपये के स्तर पर बना हुआ है.

ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

रिटेल खरीदारों के लिए आज की मामूली गिरावट खरीदारी का एक अवसर हो सकती है. हालांकि, ग्राहकों को ध्यान देना चाहिए कि ऊपर दिए गए रेट सांकेतिक हैं. इनमें 3% वस्तु एवं सेवा कर (GST), मेकिंग चार्ज और अन्य स्थानीय उपकर (Cess) शामिल नहीं हैं. सटीक कीमत के लिए अपने नजदीकी जौहरी से संपर्क करना उचित होगा.