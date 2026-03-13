Eid ul Fitr 2026: भारत, सऊदी अरब और यूएई में चांद दिखने की तारीख और संभावित उत्सव

Eid al-Fitr 2026 Moon Sighting (Photo Credits: Pexels)

पवित्र रमजान महीने के समापन के साथ ही दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय में ईद-उल-फितर की तैयारियां शुरू हो गई हैं. साल 2026 में ईद का त्योहार भौगोलिक स्थिति और चंद्रमा के दीदार (Moon Sighting) के आधार पर 19 मार्च से 21 मार्च के बीच मनाए जाने की संभावना है. सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और अन्य खाड़ी देशों में ईद भारत से एक दिन पहले होने की उम्मीद जताई जा रही है.

चंद्रमा के दीदार पर टिकी तारीखें

इस्लामिक कैलेंडर चंद्रमा की गति पर आधारित होता है, इसलिए ईद-उल-फितर की सटीक तारीख शव्वाल के महीने का चांद दिखने के बाद ही तय की जाती है. यदि रमजान का महीना 29 दिनों का होता है, तो ईद अगले दिन मनाई जाती है, लेकिन यदि चांद नजर नहीं आता है, तो रमजान के 30 दिन पूरे किए जाते हैं.

खगोलीय गणनाओं के अनुसार, सऊदी अरब और खाड़ी देशों में 18 मार्च 2026 को चांद दिखने की संभावना है, जिसके आधार पर वहां 19 मार्च को ईद मनाई जा सकती है. हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि दृश्यता के आधार पर यह 20 मार्च भी हो सकती है.

भारत में कब मनाई जाएगी ईद?

भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे दक्षिण एशियाई देशों में आमतौर पर सऊदी अरब के एक दिन बाद चांद देखा जाता है. वर्तमान अनुमानों के मुताबिक, भारत में ईद-उल-फितर 20 मार्च या 21 मार्च 2026 को मनाई जा सकती है. भारत में आधिकारिक घोषणा प्रमुख शहरों की हिलाल कमेटियों द्वारा चांद दिखने की पुष्टि के बाद ही की जाएगी.

सऊदी अरब और यूएई में छुट्टियों की घोषणा

सऊदी अरब सरकार ने पहले ही निजी और गैर-लाभकारी क्षेत्रों के लिए ईद की छुट्टियों का खाका तैयार कर लिया है. वहां 18 मार्च (29 रमजान) की कार्य समाप्ति के बाद चार दिनों के अवकाश की घोषणा की गई है. इसी तरह, दुबई और यूएई के अन्य हिस्सों में भी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के लिए छुट्टियों का आधिकारिक कैलेंडर जारी किया गया है, जिससे लोग उत्सव की योजना बना सकें.

वैश्विक परिदृश्य: ब्रिटेन और अमेरिका

अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों में भी ईद की तारीख स्थानीय चांद दिखने या सऊदी अरब के आधिकारिक निर्णय के आधार पर तय होती है. उत्तरी अमेरिका की फिकह काउंसिल (FCNA) जैसे संगठन अक्सर खगोलीय गणनाओं का पालन करते हैं, जिसके अनुसार वहां 20 मार्च 2026 को ईद होने की प्रबल संभावना है.

उत्सव का महत्व और परंपराएं

ईद-उल-फितर को 'मीठी ईद' भी कहा जाता है, जो भाईचारे और खुशी का प्रतीक है. इस दिन लोग सुबह की विशेष नमाज अदा करते हैं, जकात-अल-फितर (दान) देते हैं और अपने परिवार व दोस्तों के साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं. विभिन्न देशों में तारीखों का थोड़ा अंतर होने के बावजूद, इस त्योहार का मूल संदेश शांति और मानवता ही रहता है.