Bangladesh vs Pakistan, 2nd ODI Match Prediction: दूसरे वनडे में वापसी करना चाहेगा पाकिस्तान, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, Pakistan Tour of Bangladesh 2026 2nd ODI Match Winner Prediction: पाकिस्तान क्रिकेट टीम और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बीच पाकिस्तान का बांग्लादेश दौरा 2026 का दूसरा वनडे मुकाबला आज यानी 13 मार्च को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ढाका (Dhaka) के शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Shere Bangla National Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:45 बजे से खेला जाएगा. पहले वनडे मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान को आठ विकेट से हरा दिया था. इसके साथ ही बांग्लादेश की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली हैं. अब दूसरे वनडे मुकाबले को जीतकर बांग्लादेश की टीम सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी. वहीं, पाकिस्तान की टीम सीरीज में वापसी करना चाहेगी. इस सीरीज में बांग्लादेश की अगुवाई मेहदी हसन मिराज (Mehidy Hasan Miraz) कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की कमान शाहीन शाह अफरीदी (Shaheen Shah Afridi) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: Virat Kohli New Milestone In IPL 2026: आईपीएल के आगामी सीजन में कई बड़े रिकॉर्ड बना सकते हैं विराट कोहली, यहां देखें RCB के घातक बल्लेबाज के आकंड़ें

पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच होने वाली यह वनडे सीरीज दोनों टीमों के लिए काफी अहम मानी जा रही है. पहले मुकाबले में बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को 8 विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली थी. ऐसे में दूसरे वनडे में पाकिस्तान की टीम वापसी करना चाहेगी, जबकि बांग्लादेश की नजर सीरीज जीतने पर होगी.

पहले वनडे मुकाबले में तेज गेंदबाज नाहिद राणा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 24 रन देकर 5 विकेट झटके थे. उनकी इस घातक गेंदबाजी की बदौलत पाकिस्तान की टीम 30.4 ओवर में 114 रन पर सिमट गई थी. इसके बाद तंजीद हसन तमिम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 42 गेंदों में नाबाद 67 रन बनाए और टीम को आसान जीत दिला दी. वहीं बांग्लादेश की टीम पहले मुकाबले में मिली जीत के बाद उसी विजयी संयोजन के साथ मैदान में उतर सकती है और सीरीज में लगातार दूसरी जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी.

ये टीम मार सकती है बाजी (BAN vs PAK 2nd ODI Winner Prediction)

मौजूदा फॉर्म और घरेलू परिस्थितियों को देखते हुए बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है. ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच पहले मुकाबले में तेज गेंदबाजों के लिए मददगार साबित हुई थी और इस बार भी गेंदबाज अहम भूमिका निभा सकते हैं. नाहिद राणा, मुस्तफिजुर रहमान और तास्किन अहमद जैसे गेंदबाज बांग्लादेश के लिए अहम साबित हो सकते हैं. वहीं बल्लेबाजी में तंजीद हसन तमिम और लिटन दास टीम को मजबूत शुरुआत दिला सकते हैं.

हालांकि पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में भी कई मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं. मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा और साहिबजादा फरहान बल्लेबाजी में बड़ा योगदान दे सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद विपक्षी बल्लेबाजों के लिए खतरा बन सकते हैं.

बांग्लादेश की जीत की संभावना: 60%

पाकिस्तान की जीत की संभावना: 40%

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs PAK 2nd ODI Playing Prediction)

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान, माज़ सदाकत, शामिल हुसैन, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), सलमान अली आगा, हुसैन तलत, अब्दुल समद, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी (कप्तान), हारिस रऊफ, अबरार अहमद.

बांग्लादेश: तंजीद हसन तमिम, सैफ हसन, नजमुल हुसैन शांतो, लिटन दास (विकेटकीपर), मेहदी हसन मिराज (कप्तान), तौहीद हृदोय, अफीफ हुसैन, तास्किन अहमद, रिशाद हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, नाहिद राणा.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस दूसरे वनडे मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.