Sohael Khaturiya से तलाक के बाद Hansika Motwani का पहला पोस्ट, सकारात्मकता और अटूट हौसले से भरा मैसेज किया सोशल मीडिया पर शेयर

मुंबई: लोकप्रिय अभिनेत्री हंसिका मोटवानी (Actress Hansika Motwani) ने व्यवसायी सोहेल कथूरिया (Sohael Khaturiya) से अपने आधिकारिक अलगाव (Divorce) के बाद सोशल मीडिया (Social Media) पर एक प्रेरक संदेश साझा किया है. यह पोस्ट मुंबई की बांद्रा फैमिली कोर्ट (Bandra Family Court) द्वारा आपसी सहमति से तलाक मंजूर किए जाने के कुछ ही दिनों बाद आई है. तीन साल पुराने इस विवाह के अंत के बाद हंसिका ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, जिसे उनके प्रशंसकों द्वारा एक नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है.

हंसिका ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर 'चढ़दी कला' शब्द को साझा किया. इस पंजाबी वाक्यांश का अर्थ 'हमेशा चढ़ती हुई मानसिक स्थिति' और विपरीत परिस्थितियों में भी शाश्वत आशावाद और उच्च मनोबल बनाए रखना है. हालांकि अभिनेत्री ने सीधे तौर पर अपने तलाक का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनके प्रशंसकों ने इसे एक कठिन दौर के बाद उनकी सहनशीलता और सकारात्मकता के प्रतीक के रूप में लिया है.

कोर्ट ने 11 मार्च, 2026 को इस जोड़े को तलाक की डिक्री प्रदान की. दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि उनके बीच मतभेद सुलझने की गुंजाइश नहीं बची थी. हंसिका के वकील अदनान शेख ने पुष्टि की कि अभिनेत्री ने गुजारा भत्ता (Alimony) या 'स्त्रीधन' पर किसी भी तरह के दावे को छोड़ दिया है. रिपोर्ट के अनुसार, वह गरिमापूर्ण तरीके से इस रिश्ते को पीछे छोड़कर अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थीं.

(Photo Credit: Instagram)

लंबे समय से चल रही थी अनबन

हंसिका और सोहेल के बीच अनबन की खबरें 2025 के मध्य से ही आनी शुरू हो गई थीं, जब अभिनेत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शादी की तस्वीरें हटा दी थीं. अदालती दस्तावेजों से पता चला है कि यह जोड़ा जुलाई 2024 से ही अलग रह रहा था. दोनों के बीच "स्वभाव और जीवनशैली में मौलिक अंतर" को अलगाव का मुख्य कारण बताया गया है. परिवार और दोस्तों द्वारा सुलह की कोशिशों के बावजूद दोनों ने कानूनी रूप से अलग होने का फैसला किया.

चर्चित शादी का शांत अंत

हंसिका और सोहेल का रिश्ता शुरू से ही सुर्खियों में रहा था. सोहेल ने पेरिस के एफिल टॉवर के नीचे हंसिका को प्रपोज किया था और जयपुर में उनकी भव्य शादी पर 'लव शादी ड्रामा' नामक एक रियलिटी सीरीज भी बनी थी. इतनी चर्चाओं के बावजूद, पिछले दो वर्षों में दोनों ने अपने अलगाव पर चुप्पी साधे रखी. अब कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद हंसिका अपना पूरा ध्यान अपनी आने वाली तमिल और तेलुगु फिल्मों पर लगा रही हैं.