Sohael Khaturiya से तलाक के बाद Hansika Motwani का पहला पोस्ट, सकारात्मकता और अटूट हौसले से भरा मैसेज किया सोशल मीडिया पर शेयर

मुंबई: लोकप्रिय अभिनेत्री हंसिका मोटवानी (Actress Hansika Motwani) ने व्यवसायी सोहेल कथूरिया (Sohael Khaturiya) से अपने आधिकारिक अलगाव (Divorce) के बाद सोशल मीडिया (Social Media) पर एक प्रेरक संदेश साझा किया है. यह पोस्ट मुंबई की बांद्रा फैमिली कोर्ट (Bandra Family Court) द्वारा आपसी सहमति से तलाक मंजूर किए जाने के कुछ ही दिनों बाद आई है. तीन साल पुराने इस विवाह के अंत के बाद हंसिका ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, जिसे उनके प्रशंसकों द्वारा एक नई शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है. यह भी पढ़ें: 'Dhurandhar 2': रणवीर सिंह की फिल्म में होगा यामी गौतम का धमाका, अस्पताल के 'क्रिटिकल सीन' में निभाएंगी अहम भूमिका
'चढ़दी कला' के जरिए दिया संदेश
हंसिका ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर 'चढ़दी कला' शब्द को साझा किया. इस पंजाबी वाक्यांश का अर्थ 'हमेशा चढ़ती हुई मानसिक स्थिति' और विपरीत परिस्थितियों में भी शाश्वत आशावाद और उच्च मनोबल बनाए रखना है. हालांकि अभिनेत्री ने सीधे तौर पर अपने तलाक का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनके प्रशंसकों ने इसे एक कठिन दौर के बाद उनकी सहनशीलता और सकारात्मकता के प्रतीक के रूप में लिया है.
आपसी सहमति से तलाक और कोई गुजारा भत्ता नहीं
कोर्ट ने 11 मार्च, 2026 को इस जोड़े को तलाक की डिक्री प्रदान की. दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि उनके बीच मतभेद सुलझने की गुंजाइश नहीं बची थी. हंसिका के वकील अदनान शेख ने पुष्टि की कि अभिनेत्री ने गुजारा भत्ता (Alimony) या 'स्त्रीधन' पर किसी भी तरह के दावे को छोड़ दिया है. रिपोर्ट के अनुसार, वह गरिमापूर्ण तरीके से इस रिश्ते को पीछे छोड़कर अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थीं. यह भी पढ़ें: Bollywood Guy Controversy: जेफरी एपस्टीन फाइल्स में 'बॉलीवुड गाय' के जिक्र पर अनुराग कश्यप ने तोड़ी चुप्पी: बताया इसे 'बेतुका और रैंडम'