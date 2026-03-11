‘Ek Din’ Trailer Out: जुनैद खान और साई पल्लवी की केमिस्ट्री ने जीता दिल, लेकिन अंत में आए 'ट्विस्ट' ने दर्शकों को चौंकाया

Stills from Ek Din Trailer (Photo Credits: YouTube)

मुंबई: बॉलीवुड के उभरते अभिनेता जुनैद खान (Junaid Khan) और दक्षिण भारतीय सिनेमा (South Indian Cinema) की लोकप्रिय अदाकारा साई पल्लवी (Sai Pallavi) की अपकमिंग फिल्म 'एक दिन' (Ek Din) का पहला ट्रेलर आज रिलीज कर दिया गया है. आमिर खान प्रोडक्शंस (Aamir Khan Productions) के बैनर तले बनी यह फिल्म अपनी सादगी और जुनैद-साई (Junaid-Sai) की नई जोड़ी के कारण चर्चा में है. ट्रेलर की शुरुआत एक खूबसूरत प्रेम कहानी के रूप में होती है, लेकिन इसके अंतिम कुछ सेकंड एक गहरे सस्पेंस की ओर इशारा करते हैं, जिसने दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी है. यह भी पढ़ें: Bollywood Guy Controversy: जेफरी एपस्टीन फाइल्स में 'बॉलीवुड गाय' के जिक्र पर अनुराग कश्यप ने तोड़ी चुप्पी: बताया इसे 'बेतुका और रैंडम'

जुनैद और साई की जमी जोड़ी

ट्रेलर में जुनैद खान एक ऐसे युवक की भूमिका में हैं, जो साई पल्लवी के किरदार को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है. फिल्म का मिजाज पारंपरिक बॉलीवुड रोमांस से हटकर 'स्लाइस-ऑफ-लाइफ' (जीवन के करीब) नजर आता है. जुनैद की सादगी और साई पल्लवी के सहज अभिनय के बीच की केमिस्ट्री ट्रेलर का सबसे मजबूत पक्ष है. फिल्म की शूटिंग जापान की खूबसूरत लोकेशन्स पर की गई है, जो कहानी को एक नया विजुअल अनुभव प्रदान करती है.

‘एक दिन’ का ट्रेलर देखें:

क्या है वो 'ट्विस्ट'?

ट्रेलर के पहले हिस्से में जुनैद का किरदार साई पल्लवी का प्यार पाने की अपनी ख्वाहिश पूरी करता नजर आता है. दोनों के बीच कई प्यारे और रोमांटिक पल दिखाए गए हैं, लेकिन जैसे ही ट्रेलर खत्म होने वाला होता है, कहानी अचानक एक गंभीर मोड़ लेती है. रिपोर्टों के अनुसार, यह फिल्म 2015 की थाई हिट फिल्म 'वन डे' (One Day) का आधिकारिक रीमेक है. यदि फिल्म मूल कहानी पर आधारित है, तो ट्रेलर में संकेत दिया गया ट्विस्ट 'अस्थायी याददाश्त खोने' (Temporary Memory Loss) से जुड़ा हो सकता है. यह भी पढ़ें: इफ्तार पार्टी में मालपुआ बनाने पर ट्रोल हुईं ‘जय हो’ एक्ट्रेस डेज़ी शाह: हेटर्स को दिया मुंहतोड़ जवाब (Watch)

कास्ट और प्रोडक्शन डिटेल्स

जुनैद खान, जिन्होंने 'महाराज' से अपने अभिनय सफर की शुरुआत की थी, इस फिल्म के साथ अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं, साई पल्लवी के लिए यह हिंदी सिनेमा में एक बड़ा कदम है.

निर्देशक: सुनील पांडे (हिचकी फेम)

सुनील पांडे (हिचकी फेम) प्रोडक्शन: यश राज फिल्म्स और आमिर खान प्रोडक्शंस

यश राज फिल्म्स और आमिर खान प्रोडक्शंस रिलीज डेट: यह फिल्म 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.

फिल्म से उम्मीदें

फिल्म विश्लेषकों का मानना है कि 'एक दिन' अपनी कहानी और किरदारों के दम पर बॉक्स ऑफिस पर 'वर्ड ऑफ माउथ' (लोगों की सकारात्मक चर्चा) के जरिए अच्छा प्रदर्शन कर सकती है. फिल्म में भारी एक्शन के बजाय भावनाओं और संवादों पर अधिक ध्यान दिया गया है, जो आज के दर्शकों को अपनी ओर खींचने का दम रखता है.