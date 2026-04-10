Aamir Khan का पहली पत्नी को लेकर छलका दर्द, कहा- Reena Dutta से अलग होने के बाद तन्हाई में लगी शराब की लत, रोज पीते थे एक बोतल

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मुंबई. बॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान (Aamir Khan) अक्सर अपनी फिल्मों और निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में रहते हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान आमिर ने अपने जीवन के सबसे अंधकारमय दौर के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने खुलासा किया कि पहली पत्नी रीना दत्ता (Reena Dutta) से तलाक के बाद वे भावनात्मक रूप से इतने टूट गए थे कि उन्होंने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया था.

अकेलेपन ने धकेला शराब की ओर

आमिर खान ने 'डुअलॉग विद बरुण दास' के एक एपिसोड में बताया कि वे पहले कभी शराब नहीं पीते थे. उन्होंने कहा, "मैं रीना से तलाक होने तक पूरी तरह से 'टीटोटलर' (नशा न करने वाला) था. लेकिन जिस दिन रीना बच्चों के साथ घर छोड़कर गईं और मैं घर में अकेला रह गया, मैं अपनी भावनाओं को संभाल नहीं सका."

आमिर ने आगे बताया कि उस रात घर में मेहमानों के लिए रखी शराब उन्होंने पीना शुरू की और फिर अगले डेढ़ साल तक यह सिलसिला जारी रहा. वे हर रात लगभग एक पूरी बोतल शराब पी जाते थे.

16 साल का रिश्ता और अलगाव का दुख

आमिर और रीना दत्ता की शादी 1986 में हुई थी. दोनों का रिश्ता उनके स्टारडम से पहले का था. करीब 16 साल साथ रहने के बाद साल 2002 में दोनों अलग हो गए थे. आमिर ने पहले भी 'कॉफी विद करण' में कहा था कि यह अलगाव उनके और उनके परिवार के लिए बेहद दर्दनाक था. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अलग होने के बावजूद उनके मन में रीना के लिए सम्मान और प्यार कभी कम नहीं हुआ.

निजी जीवन और नए रिश्ते

रीना दत्ता से आमिर के दो बच्चे हैं— जुनैद और इरा खान. रीना से अलग होने के बाद आमिर ने 2005 में किरण राव से शादी की थी, लेकिन 2021 में वे उनसे भी अलग हो गए. पिछले साल अपने 60वें जन्मदिन पर आमिर ने अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट को मीडिया से मिलवाया था, जिनके साथ वे अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आते हैं.

पेशेवर मोमेंटम: 'एक दिन' की तैयारी

काम की बात करें तो आमिर खान हाल ही में फिल्म 'सितारे जमीन पर' में नजर आए थे. फिलहाल वे अपने प्रोडक्शन की फिल्म 'एक दिन' (Ek Din) की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. सुनील पांडे द्वारा निर्देशित इस फिल्म में आमिर के बेटे जुनैद खान और साई पल्लवी मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म 1 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.