England Women vs Sri Lanka Women T20I Stats: महिला टी20 क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है इंग्लैंड और श्रीलंका का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

इंग्लैंड और श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England Women National Cricket Team vs Sri Lanka Women National Cricket Team T20I Stats: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का पहला मुकाबला आज यानी 12 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बर्मिंघम (Birmingham) के एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड (Edgbaston Cricket Ground) में भारतीय समयानुसार रात 11:00 बजे से खेला जाएगा. महिला टी20 विश्व कप के 10वें संस्करण का आगाज इसी मुकाबले से होगा. मेजबान इंग्लैंड महिला टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेगी. कप्तान नेट साइवर-ब्रंट (Nat Sciver-Brunt) चोट से वापसी कर चुकी हैं और टीम को उनसे काफी उम्मीदें होंगी. वहीं चमारी अथापथु (Chamari Athapaththu) की अगुवाई में श्रीलंका महिला टीम भी शानदार फॉर्म में है और अभ्यास मैचों में लगातार दो जीत दर्ज कर चुकी है. यह भी पढ़ें: ENG W vs SL W, ICC T20 World Cup 2026 1st Match Edgbaston Pitch Report: एजबेस्टन में बरसेंगे रन या गेंदबाज दिखाएंगे दम? महिला टी20 वर्ल्ड कप के उद्घाटन मुकाबले से पहले जानें पिच रिपोर्ट

इंग्लैंड महिला टीम इस समय आईसीसी महिला टी20 टीम रैंकिंग में दूसरे स्थान पर मौजूद है और हाल ही में भारत महिला टीम को टी20 सीरीज में 2-1 से हराया था. दूसरी ओर श्रीलंका महिला टीम छठे स्थान पर है और उसने हाल ही में बांग्लादेश महिला टीम को टी20 सीरीज में 3-0 से मात दी थी. दोनों टीमों के बीच पिछले कुछ मुकाबले काफी रोमांचक रहे हैं और श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ पिछले दो टी20 मुकाबलों में जीत हासिल की थी.

इंग्लैंड महिला और श्रीलंका महिला के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 का उद्घाटन मुकाबला एजबेस्टन में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है क्योंकि जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

इंग्लैंड महिला बनाम श्रीलंका महिला हेड टू हेड (ENG-W vs SL-W Head To Head)

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच अब तक 12 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहा है. इंग्लैंड ने 10 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि श्रीलंका की टीम को दो मैचों में सफलता मिली है. महिला टी20 विश्व कप में दोनों टीमों की दो बार भिड़ंत हुई है और दोनों बार इंग्लैंड ने जीत हासिल की है.

इंग्लैंड महिला टीम घरेलू मैदान पर जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेगी. बल्लेबाजी में डैनी वायट-हॉज, सोफिया डंकली, नेट साइवर-ब्रंट और हीदर नाइट से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन बेल और लॉरेन फाइलर टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगी. दूसरी ओर श्रीलंका की उम्मीदें चमारी अथापथु, हर्षिता समरविक्रमा और कविशा दिलहारी पर टिकी होंगी.

एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड की पिच रिपोर्ट (Edgbaston Cricket Ground Pitch Report)

इंग्लैंड महिला और श्रीलंका महिला के बीच यह मुकाबला एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. यहां की पिच तेज गेंदबाजों को शुरुआती मदद प्रदान करती है. नई गेंद से सीम मूवमेंट और अतिरिक्त उछाल देखने को मिल सकता है. हालांकि जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान हो सकता है. स्पिन गेंदबाजों को भी कुछ सहायता मिलने की संभावना है. ऐसे में संतुलित मुकाबले की उम्मीद की जा सकती है.

इंग्लैंड महिला बनाम श्रीलंका महिला के आंकड़े (ENG-W vs SL-W T20I Stats)

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक 12 मुकाबले खेले गए हैं.

कुल मैच: 12

इंग्लैंड महिला जीती: 10

श्रीलंका महिला जीती: 2

बेनतीजा मैच: 0

महिला टी20 विश्व कप में मुकाबले: 2

इंग्लैंड महिला जीती: 2

श्रीलंका महिला जीती: 0

इंग्लैंड के लिए नेट साइवर-ब्रंट, सोफिया डंकली और सोफी एक्लेस्टोन पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं श्रीलंका के लिए चमारी अथापथु, हर्षिता समरविक्रमा और कविशा दिलहारी अहम भूमिका निभा सकती हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 11:00 बजे से खेला जाएगा. भारत में इस मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ENG-W vs SL-W Match Playing Prediction)

इंग्लैंड महिला: डैनी वायट-हॉज, सोफिया डंकली, एलिस कैप्सी, नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), हीदर नाइट, एमी जोन्स (विकेटकीपर), फ्रेया केम्प, चार्ली डीन, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन बेल और लॉरेन फाइलर.

श्रीलंका महिला: चमारी अथापथु (कप्तान), विश्मी गुणरत्ने, हर्षिता समरविक्रमा, इमेशा दुलानी, कविशा दिलहारी, निलाक्षिका डी सिल्वा, हसिनी परेरा (विकेटकीपर), सुगंदिका कुमारी, माल्की मदारा, मिथाली अयोध्या और निमाशा मीपागे.

नोट: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.