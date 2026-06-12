ENG W vs SL W, ICC T20 World Cup 2026 1st Match Birmingham Weather Update: बर्मिंघम में बादल बनेंगे बाधा या फैंस उठाएंगे पूरे मुकाबले का लुफ्त? महिला टी20 वर्ल्ड कप के उद्घाटन मैच से पहले जानें मौसम और पिच का हाल

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England Women National Cricket Team vs Sri Lanka Women National Cricket Team, ICC Women's T20 World Cup 2026 1st Match Birmingham Weather Update: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का पहला मुकाबला आज यानी 12 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बर्मिंघम (Birmingham) के एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड (Edgbaston Cricket Ground) में भारतीय समयानुसार रात 11:00 बजे से खेला जाएगा. महिला टी20 विश्व कप के 10वें संस्करण का आगाज इसी मुकाबले से होगा. मेजबान इंग्लैंड अपनी घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत करना चाहेगा. कप्तान नेट साइवर-ब्रंट (Nat Sciver-Brunt) चोट से उबरकर टीम में लौट चुकी हैं. वहीं चमारी अथापथु (Chamari Athapaththu) की अगुवाई में श्रीलंका महिला टीम भी शानदार लय में है और अभ्यास मैचों में लगातार दो जीत दर्ज कर चुकी है. यह भी पढ़ें: ICC ODI World Cup 2027: इस दिन से शुरू होगा वनडे वर्ल्ड कप 2027, जानिए कब खेला जाएगा फाइनल और कितनी टीमें लेंगी हिस्सा

इंग्लैंड महिला टीम इस समय आईसीसी महिला टी20 टीम रैंकिंग में दूसरे स्थान पर मौजूद है और हाल ही में भारत महिला टीम को टी20 सीरीज में 2-1 से हराया था. दूसरी ओर श्रीलंका महिला टीम छठे स्थान पर है और उसने हाल ही में बांग्लादेश महिला टीम को टी20 सीरीज में 3-0 से मात दी थी. दोनों टीमों के बीच पिछले कुछ मुकाबले काफी रोमांचक रहे हैं और श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ पिछले दो टी20 मैचों में जीत हासिल की थी.

इंग्लैंड महिला और श्रीलंका महिला के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 का उद्घाटन मुकाबला एजबेस्टन में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है क्योंकि जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

इंग्लैंड महिला बनाम श्रीलंका महिला हेड टू हेड (ENG-W vs SL-W Head To Head)

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच अब तक 12 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहा है. इंग्लैंड ने 10 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि श्रीलंका की टीम को दो मैचों में सफलता मिली है. महिला टी20 विश्व कप में दोनों टीमों की दो बार भिड़ंत हुई है और दोनों बार इंग्लैंड ने जीत हासिल की है.

इंग्लैंड महिला टीम घरेलू मैदान पर जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेगी. बल्लेबाजी में डैनी वायट-हॉज, सोफिया डंकली, नेट साइवर-ब्रंट और हीदर नाइट से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन बेल और लॉरेन फाइलर टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगी. दूसरी ओर श्रीलंका की उम्मीदें चमारी अथापथु, हर्षिता समरविक्रमा और कविशा दिलहारी पर टिकी होंगी.

एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड की पिच रिपोर्ट (Edgbaston Cricket Ground Pitch Report)

इंग्लैंड महिला और श्रीलंका महिला के बीच यह मुकाबला एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. यहां की पिच तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. नई गेंद से सीम मूवमेंट और अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है. शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को संभलकर खेलना होगा. जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, विकेट बल्लेबाजी के लिए बेहतर होता जाएगा. स्पिन गेंदबाजों को भी मध्य ओवरों में मदद मिलने की संभावना है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है.

बर्मिंघम का मौसम (Birmingham Weather Update)

इंग्लैंड महिला और श्रीलंका महिला के बीच पहला मुकाबला आज एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. मौसम विभाग के अनुसार मुकाबले के दौरान आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है. हालांकि बारिश की कोई बड़ी आशंका नहीं है. मैच के दौरान तापमान करीब 17 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, जबकि आर्द्रता लगभग 62 प्रतिशत रह सकती है. ऐसे में फैंस को पूरे मुकाबले का रोमांच देखने को मिल सकता है.

इंग्लैंड के लिए नेट साइवर-ब्रंट, सोफिया डंकली और सोफी एक्लेस्टोन पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं श्रीलंका के लिए चमारी अथापथु, हर्षिता समरविक्रमा और कविशा दिलहारी अहम भूमिका निभा सकती हैं. इंग्लैंड महिला और श्रीलंका महिला के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 11:00 बजे से खेला जाएगा. भारत में इस मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ENG-W vs SL-W Match Playing Prediction)

इंग्लैंड महिला: डैनी वायट-हॉज, सोफिया डंकली, एलिस कैप्सी, नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), हीदर नाइट, एमी जोन्स (विकेटकीपर), फ्रेया केम्प, चार्ली डीन, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन बेल और लॉरेन फाइलर.

श्रीलंका महिला: चमारी अथापथु (कप्तान), विश्मी गुणरत्ने, हर्षिता समरविक्रमा, इमेशा दुलानी, कविशा दिलहारी, निलाक्षिका डी सिल्वा, हसिनी परेरा (विकेटकीपर), सुगंदिका कुमारी, माल्की मदारा, मिथाली अयोध्या और निमाशा मीपागे.

नोट: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.