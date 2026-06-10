Kumod Raney: कौन थीं कुमोद राने? जिनके निधन से सलमान खान की आंखें हुईं नम, जानें सुपरस्टार की करीबी दोस्त के बारे में सबकुछ

कोमुद राने (Photo Credits: Instagram)

मुंबई, 10 जून: बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान (Salman Khan) और उनके पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. खान परिवार की बेहद करीबी और दशकों पुरानी पारिवारिक मित्र कुमोद राने (Kumod Raney) का मंगलवार, 9 जून 2026 को मुंबई में आकस्मिक और अप्रत्याशित निधन हो गया. इस खबर ने फिल्म इंडस्ट्री के आंतरिक हलकों को झकझोर कर रख दिया है. मुंबई में आयोजित अंतिम संस्कार (Funeral Rites) के दौरान बेहद विचलित कर देने वाले दृश्य सामने आए, जहाँ मेगास्टार सलमान खान अपने आंसुओं को रोकने के लिए संघर्ष करते दिखे. सलमान खान के चेहरे पर अपनी इस सबसे प्रिय सहेली को खोने का गहरा व्यक्तिगत आघात और दर्द साफ झलक रहा था. यह भी पढ़ें: सलमान खान ने 'अकेलेपन' वाले वायरल पोस्ट पर तोड़ी चुप्पी: प्रशंसकों से कहा- 'चिल मारो यार', मां सलमा भी हो गई थीं परेशान

अंतिम संस्कार में उमड़ा पूरा खान परिवार; सोहेल खान ने लिखा भावुक नोट

कुमोद राने और खान परिवार के बीच का रिश्ता महज औपचारिक नहीं, बल्कि दशकों पुराने आपसी सम्मान, गहरे स्नेह और अटूट पारिवारिक समर्थन पर आधारित था। यही कारण था कि उनके अंतिम संस्कार में पूरे खान परिवार ने शामिल होकर अपनी अंतिम विविधापूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दुखद घड़ी में सलमान खान के साथ उनकी दोनों माताएं—सलमा खान और हेलन—विशेष रूप से मौजूद थीं। उनके अलावा दोनों भाई सोहेल खान व अरबाज खान, बहन अर्पिता खान शर्मा, और खान परिवार की अगली पीढ़ी के युवा चेहरे निर्वाण खान और अरहान खान भी अपनी इस पारिवारिक मार्गदर्शक को विदाई देने पहुंचे।

इस अपूरणीय क्षति पर अभिनेता सोहेल खान ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम (Instagram) हैंडल पर कुमोद राने की एक तस्वीर साझा करते हुए एक अत्यंत मर्मस्पर्शी श्रद्धांजलि दी. सोहेल ने कुमोद को अपनी "खूबसूरत बहन" (Beautiful Sister) कहकर संबोधित किया और लिखा कि उनके जाने से उनके जीवन में एक ऐसा खालीपन आ गया है जिसे कभी भरा नहीं जा सकेगा. कुमोद राने का इंस्टाग्राम अकाउंट भी खान परिवार के साथ उनके प्रगाढ़ संबंधों की गवाही देता है, जिसमें खान परिवार के पारिवारिक जलसों, त्योहारों और इस साल की शुरुआत में आयोजित उनके 60वें जन्मदिन (60th Birthday) के जश्न की कई खूबसूरत तस्वीरें मौजूद हैं, जिसमें सलमान खान खुद शामिल हुए थे.

सलमान खान ने कुमोद राणे को विदाई दी

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कौन थीं कुमोद राने? दुबई की एक सफल और प्रतिष्ठित आंत्रप्रेन्योर

कुमोद राने केवल बॉलीवुड के सोशल सर्कल्स का एक जाना-माना चेहरा ही नहीं थीं, बल्कि वे कॉर्पोरेट और व्यावसायिक दुनिया में भी एक बेहद सम्मानित नाम थीं. वे मुख्य रूप से दुबई (Dubai) में स्थित एक बेहद सफल आंत्रप्रेन्योर (महिला व्यवसायी) और सोशलाइट थीं, जिन्हें उनके बेहतरीन बिजनेस एक्यूमेन (व्यावसायिक समझ) के लिए जाना जाता था.

कुमोद राने दुबई के प्रसिद्ध लग्जरी ब्यूटी और वेलनेस वेंचर 'रेन ब्यूटी बार' (Reign Beauty Bar) की संस्थापक (Founder) थीं, जिसकी स्थापना उन्होंने साल 2005 में की थी. इस वेंचर के माध्यम से उनका उद्देश्य गुणवत्ता से समझौता किए बिना अंतरराष्ट्रीय मानकों का एक उच्च स्तरीय ब्यूटी लाउंज स्थापित करना था, जिसमें वे पूरी तरह सफल रहीं. मनोरंजन और कला जगत के शीर्ष सितारों से सीधे संबंध होने के बावजूद, कुमोद ने हमेशा एक बेहद निजी और सुरक्षित (Private Life) जीवन जीना पसंद किया और वे मीडिया की चकाचौंध से हमेशा दूर रहीं.

कुमोद राने की इंस्टाग्राम पोस्ट

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सलमान खान के साथ कुमोद राने

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जग्गी राने से हुआ था विवाह; अगली पीढ़ी में भी है गहरी दोस्ती

पारिवारिक पृष्ठभूमि (Background) और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कुमोद राने का विवाह प्रसिद्ध व्यवसायी जग्गी राने (Juggey Raney) के साथ हुआ था, जो खुद सुपरस्टार सलमान खान के बहुत पुराने और लंगोटिया यार माने जाते हैं. पति-पत्नी दोनों की खान परिवार से इसी निकटता के कारण राने दंपति सलमान खान के सबसे आंतरिक घेरे (Inner Circle) के मुख्य स्तंभ थे.

इसके साथ ही, कुमोद राने का एक बेटा है, जिसका नाम कबीर राने है. पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, कबीर का संबंध भी अरबाज और सोहेल खान के बेटों के साथ बेहद गहरा है, क्योंकि इन सभी बच्चों ने एक साथ ही अपनी स्कूली और उच्च शिक्षा पूरी की है. अपनी व्यावसायिक व्यस्तताओं, इंटीरियर डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और जनसंपर्क कौशल के साथ-साथ कुमोद की सबसे बड़ी खूबी उनका सहज और गर्मजोशी से भरा मानवीय स्वभाव था, जिसने उन्हें खान परिवार का एक अभिन्न हिस्सा बना दिया था.