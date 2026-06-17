Who is Santy Sharma? कौन हैं सैंटी शर्मा? मध्य प्रदेश के चर्चित रैपर, जिनके 'Bigg Boss 20' में एंट्री की चर्चा जोरों पर

Who is Santy Sharma: भारतीय टेलीविजन इतिहास के सबसे लोकप्रिय और चर्चित रियलिटी शो 'बिग बॉस' के आगामी 20वें सीजन को लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ती जा रही है. बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस शो के नए सीजन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर संभावित कंटेस्टेंट्स (प्रतिभागियों) के नामों को लेकर कयासबाजी का दौर भी तेज हो गया है. अनौपचारिक तौर पर सामने आ रही सूचियों में मध्य प्रदेश के उभरते हुए रैपर और संगीतकार संटी शर्मा का नाम इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है.
कौन हैं रैपर सैंटी शर्मा?
संटी शर्मा का असली नाम गणेश शर्मा है. वह मध्य प्रदेश के रतलाम शहर के रहने वाले हैं. संटी को मालवा क्षेत्र से आने वाले शुरुआती हिप-हॉप और इंडिपेंडेंट (स्वतंत्र) संगीत कलाकारों में गिना जाता है. उन्होंने अपने संगीत करियर की शुरुआत साल 2016 में अपने यूट्यूब चैनल पर 'सूनी सूनी सड़कों' गाने से की थी.
इसके बाद उनके मोटिवेशनल रैप ट्रैक 'उड़ान', 'कोशिश मेरी', 'द वैलेंटाइन सॉन्ग' और साल 2019 में आए कमर्शियल ट्रैक 'पीता दारू' को युवाओं के बीच काफी पसंद किया गया. हाल ही में उन्होंने अपना पहला सोलो एल्बम 'रिबॉर्न' (Reborn) रिलीज किया था और उनका गाना 'ब्लैक हार्ट' भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काफी लोकप्रिय रहा है.
'हाउसफुल 5' से बॉलीवुड डेब्यू और बढ़ता दायरा
संटी शर्मा ने हाल ही में अक्षय कुमार स्टारर बड़ी बॉलीवुड फिल्म 'हाउसफुल 5' में एक एंथम रैप सॉन्ग के जरिए बतौर म्यूजिक प्रोड्यूसर अपना कदम रखा है. इस बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ने के बाद उनकी लोकप्रियता का दायरा केवल सोशल मीडिया तक सीमित न रहकर मुख्यधारा के मनोरंजन उद्योग तक फैल गया है. यही वजह है कि बिग बॉस की कास्टिंग टीम की नजर उन पर पड़ी है.
'कॉकरोच जनता पार्टी' पर बयान देकर बटोरी थीं सुर्खियां
संगीत के अलावा संटी शर्मा हाल ही में अपने तीखे सोशल मीडिया बयानों के कारण भी चर्चा में रहे हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) नामक आंदोलन और इंटरनेट ट्रेंड्स की कड़ी आलोचना की थी. संटी ने इसे "इंटरनेट ड्रामा" करार देते हुए युवाओं से बिना सोचे-समझे किसी भी ऑनलाइन प्रोपेगैंडा का हिस्सा न बनने की अपील की थी.
उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा था, "बीजेपी सहित कोई भी राजनीतिक दल बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, और लोकतंत्र में आलोचना उसका एक हिस्सा है. लेकिन देश के विकास के लिए बेवजह की अस्थिरता, आक्रोश की संस्कृति और ऑनलाइन प्रोपेगैंडा पैदा करना कोई समाधान नहीं है." उनका यह रुख सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसके बाद से उनकी बेबाक शख्सियत को बिग बॉस के घर के लिए बिल्कुल मुफीद माना जा रहा है.
बिग बॉस 20 को लेकर अब तक क्या है अपडेट?
हालांकि, बिग बॉस 20 में संटी शर्मा की एंट्री को लेकर अभी तक न तो खुद रैपर की ओर से और न ही शो के मेकर्स (वायकॉम18 या कलर्स टीवी) की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है. रियलिटी शो के नियमानुसार अंतिम प्रतियोगियों की सूची को प्रीमियर के दिन तक पूरी तरह गुप्त रखा जाता है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मेकर्स इस बार पारंपरिक टीवी कलाकारों के अलावा डिजिटल क्रिएटर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ओटीटी (OTT) की दुनिया के बड़े चेहरों को शो में लाने पर विचार कर रहे हैं. शो के कास्टिंग और ऑडिशन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने की संभावना है, जिसके बाद ही शो के थीम और नए ट्विस्ट से पर्दा उठेगा.