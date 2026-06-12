ENG W vs SL W, ICC T20 World Cup 2026 1st Match Winner Prediction: महिला टी20 वर्ल्ड कप के उद्घाटन मुकाबले में कौन मारेगा बाजी? मैच से पहले जानें इंग्लैंड या श्रीलंका किसका पलड़ा है भारी

इंग्लैंड और श्रीलंका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England Women National Cricket Team vs Sri Lanka Women National Cricket Team, ICC Women's T20 World Cup 2026 1st Match Winner Prediction: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 का पहला मुकाबला आज यानी 12 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बर्मिंघम (Birmingham) के एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड (Edgbaston Cricket Ground) में भारतीय समयानुसार रात 11:00 बजे से खेला जाएगा. महिला टी20 विश्व कप के 10वें संस्करण का आगाज इसी मुकाबले से होगा. मेजबान इंग्लैंड घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेगा. कप्तान नेट साइवर-ब्रंट (Nat Sciver-Brunt) चोट से वापसी कर चुकी हैं और टीम को उनसे बड़ी उम्मीदें होंगी. वहीं चमारी अथापथु (Chamari Athapaththu) की अगुवाई में श्रीलंका महिला टीम भी शानदार फॉर्म में है और अभ्यास मैचों में लगातार दो जीत दर्ज कर चुकी है. यह भी पढ़ें: ENG W vs SL W, ICC T20 World Cup 2026 1st Match Preview: महिला टी20 वर्ल्ड कप के उद्घाटन मुकाबले में भिड़ेंगी इंग्लैंड और श्रीलंका, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट, मिनी बैटल समेत सारे डिटेल्स

इंग्लैंड महिला टीम इस समय आईसीसी महिला टी20 टीम रैंकिंग में दूसरे स्थान पर मौजूद है और हाल ही में भारत महिला टीम को टी20 सीरीज में 2-1 से हराया था. दूसरी ओर श्रीलंका महिला टीम छठे स्थान पर है और उसने हाल ही में बांग्लादेश महिला टीम को टी20 सीरीज में 3-0 से मात दी थी. दोनों टीमों के बीच पिछले कुछ मुकाबले काफी रोमांचक रहे हैं और श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ पिछले दो टी20 मुकाबलों में जीत हासिल की थी.

इंग्लैंड महिला और श्रीलंका महिला के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 का उद्घाटन मुकाबला एजबेस्टन में खेला जाएगा. दोनों टीमों की नजरें जीत के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत करने पर होंगी. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

इंग्लैंड महिला बनाम श्रीलंका महिला हेड टू हेड (ENG-W vs SL-W Head To Head)

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच अब तक 12 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहा है. इंग्लैंड ने 10 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि श्रीलंका की टीम को दो मैचों में सफलता मिली है. महिला टी20 विश्व कप में दोनों टीमों की दो बार भिड़ंत हुई है और दोनों बार इंग्लैंड ने जीत हासिल की है.

इंग्लैंड महिला टीम घरेलू मैदान पर जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेगी. बल्लेबाजी में डैनी वायट-हॉज, सोफिया डंकली, नेट साइवर-ब्रंट और हीदर नाइट से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन बेल और लॉरेन फाइलर टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगी. दूसरी ओर श्रीलंका की उम्मीदें चमारी अथापथु, हर्षिता समरविक्रमा और कविशा दिलहारी पर टिकी होंगी.

एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड की पिच रिपोर्ट (Edgbaston Cricket Ground Pitch Report)

इंग्लैंड महिला और श्रीलंका महिला के बीच यह मुकाबला एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. यहां की पिच तेज गेंदबाजों को शुरुआती मदद देती है. नई गेंद से सीम मूवमेंट और अतिरिक्त उछाल देखने को मिल सकता है. हालांकि मैच आगे बढ़ने के साथ बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान हो जाता है. स्पिनरों को भी मध्य ओवरों में कुछ सहायता मिलने की संभावना है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है.

इंग्लैंड के लिए नेट साइवर-ब्रंट, सोफिया डंकली और सोफी एक्लेस्टोन पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं श्रीलंका के लिए चमारी अथापथु, हर्षिता समरविक्रमा और कविशा दिलहारी अहम भूमिका निभा सकती हैं. नेट साइवर-ब्रंट और चमारी अथापथु के बीच की टक्कर काफी दिलचस्प हो सकती है. वहीं सोफी एक्लेस्टोन और हर्षिता समरविक्रमा के बीच मुकाबला भी मैच का रुख तय कर सकता है.

ये टीम मार सकती है बाजी (ENG-W vs SL-W Match Winner Prediction)

घरेलू परिस्थितियों, मजबूत टीम संयोजन और हालिया प्रदर्शन को देखते हुए इंग्लैंड महिला टीम का पलड़ा इस मुकाबले में थोड़ा भारी नजर आता है. नेट साइवर-ब्रंट की वापसी से टीम को अतिरिक्त मजबूती मिली है. वहीं बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में इंग्लैंड के पास अनुभव और गहराई मौजूद है. हालांकि श्रीलंका महिला टीम हाल के समय में शानदार फॉर्म में रही है और उसने इंग्लैंड के खिलाफ पिछले दो टी20 मुकाबलों में जीत दर्ज की थी. ऐसे में मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है, लेकिन घरेलू परिस्थितियों के कारण इंग्लैंड को बढ़त मिल सकती है.

इंग्लैंड महिला की जीत की संभावना: 65%

श्रीलंका महिला की जीत की संभावना: 35%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ENG-W vs SL-W Match Playing Prediction)

इंग्लैंड महिला: डैनी वायट-हॉज, सोफिया डंकली, एलिस कैप्सी, नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), हीदर नाइट, एमी जोन्स (विकेटकीपर), फ्रेया केम्प, चार्ली डीन, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन बेल और लॉरेन फाइलर.

श्रीलंका महिला: चमारी अथापथु (कप्तान), विश्मी गुणरत्ने, हर्षिता समरविक्रमा, इमेशा दुलानी, कविशा दिलहारी, निलाक्षिका डी सिल्वा, हसिनी परेरा (विकेटकीपर), सुगंदिका कुमारी, माल्की मदारा, मिथाली अयोध्या और निमाशा मीपागे.

नोट: इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.