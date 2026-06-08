Kangana Ranaut: मीरा रोड स्टेशन पर लाल साड़ी और मंगलसूत्र पहने लोकल ट्रेन का इंतजार करती दिखीं कंगना रनौत; वीडियो हुआ वायरल

कंगना रनौत (Photo Credits: Instagram)

मुंबई, 8 जून: बॉलीवुड की 'क्वीन' (Queen) और राजनेता कंगना रनौत (Kangana Ranaut) एक बार फिर अपने एक अनोखे लुक को लेकर सोशल मीडिया (Social Media) और मीडिया गलियारों में जबरदस्त चर्चा का विषय बन गई हैं. मुंबई का व्यस्त रहने वाला मीरा रोड रेलवे स्टेशन (Mira Road Station) उस समय अचानक सार्वजनिक आकर्षण का केंद्र बन गया, जब वहां कंगना रनौत को पारंपरिक लाल साड़ी, गले में मंगलसूत्र और हाथों में चूड़ियां पहने मुंबई लोकल ट्रेन का इंतजार करते हुए देखा गया. उनके इस लुक को देखने के लिए स्टेशन पर प्रशंसकों की भारी भीड़ जमा हो गई. यह ताजा घटनाक्रम मई 2026 के अंत में वायरल हुए उनके एक अन्य वीडियो के बाद सामने आया है, जिसने नेटिजन्स के बीच उनकी शादी को लेकर कयासों का दौर शुरू कर दिया था. यह भी पढ़ें: रणवीर सिंह के समर्थन में आईं कंगना रनौत: FWICE बैन विवाद पर बोलीं- 'जैसे-जैसे आपका कद बढ़ता है, वैसे-वैसे दुश्मन भी बढ़ते हैं' (Watch Video)

'शादीशुदा महिला' के लुक से उड़ी थीं गुप्त विवाह की अफवाहें

इससे पहले, मई के अंतिम सप्ताह में इंटरनेट पर प्रसारित हुए एक फुटेज में कंगना को गुलाबी रंग के सलवार सूट, गहरे मंगलसूत्र और हरी चूड़ियों के साथ एक पारंपरिक शादीशुदा महिला के रूप में देखा गया था. इस अचानक बदले और पारंपरिक रूप को देखकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह अफवाहें तेजी से फैलने लगीं कि अभिनेत्री ने बिना किसी पूर्व सूचना के गुप्त रूप से शादी (Secret Wedding) कर ली है.

हालांकि, इन कयासों पर विराम लगाते हुए कंगना रनौत ने स्वयं सोशल मीडिया पर आकर स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट किया. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, "मैं इन दिनों हर एक दिन शहर और इसके आस-पास के इलाकों में फिल्म की शूटिंग कर रही हूँ. किसी ने कैरेक्टर मेकअप में मेरी यह रैंडम तस्वीर खींच ली और अब मुझे लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं." उन्होंने मुस्कुराते हुए आगे वादा किया, "लेकिन एक शादीशुदा महिला के लुक में इतना बड़ा मुद्दा क्या है? कलाकार हर तरह की भूमिकाएं निभाते हैं। मैं कभी भी गुप्त रूप से शादी नहीं करूंगी, यह मेरा वादा है."

'क्वीन फॉरएवर' की शूटिंग के दौरान मीरा रोड रेलवे स्टेशन पर कंगना रनौत की तस्वीरें ली गईं

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'क्वीन 2' (क्वीन फॉरएवर) की शूटिंग में व्यस्त हैं कंगना

प्राप्त प्रामाणिक रिपोर्टों के अनुसार, कंगना रनौत का यह वायरल लुक उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'क्वीन 2' (Queen 2) की चल रही शूटिंग का एक हिस्सा है. यह फिल्म उनकी वर्ष 2014 की ब्लॉकबस्टर और समीक्षकों द्वारा सराही गई सुपरहिट फिल्म 'क्वीन' का आधिकारिक सीक्वल है.

सिनेमाई गलियारों में इस प्रोजेक्ट को 'क्वीन फॉरएवर' (Queen Forever) के नाम से भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है. राजनीति में कदम रखने के बाद, इस बेहद लोकप्रिय किरदार के जरिए कंगना मुख्यधारा के बॉलीवुड सिनेमा (Mainstream Bollywood) में एक बड़े और धमाकेदार कमबैक की तैयारी कर रही हैं.

12 जून को रिलीज हो रही है सत्य घटना पर आधारित 'भारत भाग्य विधाता'

'क्वीन 2' के अलावा, कंगना रनौत बहुत जल्द बड़े पर्दे पर एक बेहद संवेदनशील और साहसिक भूमिका में नजर आने वाली हैं. उनकी आगामी फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' (Bharat Bhhagya Viddhaata) आगामी 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है. यह फिल्म मुंबई में हुए 26/11 के आतंकवादी हमलों के दौरान मुंबई के 'कामा एंड अल्ब्लेस अस्पताल' (Cama and Albless Hospital) के चिकित्सा और नर्सिंग स्टाफ द्वारा दिखाए गए अदम्य साहस और लचीलेपन की सच्ची कहानी पर आधारित एक थ्रिलर ड्रामा है.

फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' से जुड़े मुख्य विवरण इस प्रकार हैं:

रिलीज की तारीख: 12 जून, 2026 (थियेट्रिकल रिलीज).

12 जून, 2026 (थियेट्रिकल रिलीज). निर्देशक और लेखक: मनोज कपाड़िया.

मनोज कपाड़िया. मुख्य कलाकार: कंगना रनौत, गिरिजा ओक, स्मिता तांबे, अमृता नामदेव, ईशा डे, प्रिया बेर्डे और जहीद खान.

कंगना रनौत, गिरिजा ओक, स्मिता तांबे, अमृता नामदेव, ईशा डे, प्रिया बेर्डे और जहीद खान. कथानक और भूमिका: फिल्म में कंगना रनौत एक बहादुर नर्स की भूमिका निभा रही हैं. यह कहानी उन जांबाज डॉक्टरों और नर्सों पर केंद्रित है जिन्होंने आतंकी हमले के खौफ के बीच अपनी जान दांव पर लगाकर लगभग 400 मरीजों को सुरक्षित बचाया था.

इस फिल्म की शूटिंग जनवरी 2026 में शुरू हुई थी और मात्र छह महीने के भीतर इसे रिलीज किया जा रहा है. खास बात यह है कि कंगना रनौत अपने बैनर 'मणिकर्णिका फिल्म्स' (Manikarnika Films) के तहत इस फिल्म की सह-निर्माता भी हैं. वर्तमान में कंगना अपने बढ़ते राजनीतिक दायित्वों के साथ-साथ फिल्म उद्योग के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाकर काम कर रही हैं, और उनके प्रशंसक बड़े पर्दे पर उनकी इन विविध भूमिकाओं का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.