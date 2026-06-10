Mumbai Dog Cruelty: मढ़ आइलैंड की सोसाइटी में 'मिकी' नामक बेजुबान की पीट-पीटकर बेरहमी से हत्या, रो पड़ीं अभिनेत्री मंजरी फड़नीस (Watch Video)

मंजरी फडनीस (Photo Credits: X)

मुंबई, 10 जून: मुंबई (Mumbai) के मढ़ आइलैंड (Madh Island) इलाके में स्थित एक हाई-राइज आवासीय सोसाइटी के भीतर एक बेसहारा कम्युनिटी डॉग (Community Dog) की बर्बरता से पीट-पीटकर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस क्रूर घटना का खुलासा करते हुए बॉलीवुड अभिनेत्री और पशु अधिकार कार्यकर्ता मंजरी फड़नीस (Manjari Fadnnis) ने सोमवार रात सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो (Video) साझा किया, जिसमें वे फूट-फूटकर रोती हुई नजर आ रही हैं. मंजरी ने आरोप लगाया कि उनकी सोसाइटी के ही कुछ लोगों ने मिलकर 'मिकी' (Mikey) नाम के एक सीधे और शांत स्वभाव के आवारा कुत्ते को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया. इस ऑनलाइन आक्रोश और पशु अधिकार कार्यकर्ताओं की भारी मांग के बाद मुंबई पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आधिकारिक तौर पर सघन जांच शुरू कर दी है. यह भी पढ़ें: Fact Check: क्या RCB की जीत के बाद नुसरत भरूचा ने आपत्तिजनक ऑडियो वाला इंस्टाग्राम स्टेटस लगाया था? जानें इस वायरल दावे का पूरा सच

सोसाइटी के बेसमेंट में जाल बिछाकर किया जानलेवा हमला; मुंह से बहने लगा था खून

यह पूरा मामला तब उजागर हुआ जब 'मिकी' अचानक अपनी निर्धारित सोसाइटी परिसर से रहस्यमय तरीके से लापता हो गया. उसे खोजने के लिए मंजरी फड़नीस और अन्य जागरूक निवासियों ने एक व्यापक खोज अभियान चलाया, लापता होने के पोस्टर लगाए और सुरक्षा गार्डों से कड़ी पूछताछ की. मंजरी के अनुसार, इसी खोज के दौरान सोसाइटी के ही एक मुखबिर (इन्फॉर्मेंट) ने पूरी सच्चाई कुबूल की, जिसने इस भयानक हत्याकांड की परतों को खोलकर रख दिया.

मंजरी ने अपने वीडियो में रूंधे गले से बताया, "मिकी एक बेहद प्यारा और सीधा कुत्ता था, जिसे उसके परिवार ने छोड़ दिया था और वह साल 2019-20 से हमारी सोसाइटी का एक अभिन्न हिस्सा था. वह बेसमेंट के एक शांत कोने में चुपचाप सो रहा था, तभी कुछ लोगों ने उस पर घात लगाकर हमला किया. उसे किसी बड़े डंडे या लोहे की रॉड से सिर पर इतनी जोर से मारा गया कि वह पूरी तरह दिशाहीन (Disoriented) हो गया. इसके बाद आरोपी उसे घसीटते हुए बेसमेंट-1 और लॉबी के बीच सीढ़ियों वाले हिस्से में ले गए और उसे तब तक बेरहमी से पीटते रहे, जब तक कि उसके मुंह से खून नहीं बहने लगा."

एक्ट्रेस मंजरी फडनीस का दावा है कि कम्युनिटी डॉग 'मिकी' की हत्या कर दी गई

अधमरी स्थिति में बोरी में बंद कर खाड़ी (Creek) में फेंका शव; सबूत मिटाने का प्रयास

अभिनेत्री द्वारा साझा किए गए विजुअल विवरण के अनुसार, इस वीभत्स कृत्य को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने कानून से बचने और सबूतों को पूरी तरह नष्ट करने का प्रयास किया. जब कुत्ता गंभीर चोटों के कारण पूरी तरह असहाय और अधमरी स्थिति में था, तब आरोपियों ने उसे जबरन एक जूट के बड़े बोरे (Goni) में ठूंस दिया.

इसके बाद वे उसे सोसाइटी की सीमा से बाहर ले गए और पीछे बहने वाली मढ़ आइलैंड की खाड़ी (Creek/Khadi) के पानी में फेंक दिया. मंजरी ने बताया कि स्थानीय संपर्कों और गोताखोरों की मदद से वे वर्तमान में खाड़ी के दुर्गम हिस्सों में मायकी के पार्थिव शरीर को बरामद करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं. बेहद व्यथित नजर आ रही अभिनेत्री ने महानगरीय सोसाइटियों में बेजुबान जानवरों की सुरक्षा पर गंभीर चिंता व्यक्त की और पशु क्रूरता निवारण कानूनों की विधिक सीमाओं को लेकर न्यायपालिका (Supreme Court) के मौजूदा कड़े रुख पर भी भावुक सवाल उठाए.

बॉलीवुड दिग्गजों का मिला समर्थन; प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग

मंजरी फड़नीस, जिन्होंने सुपरहिट फिल्म 'जाने तू... या जाने ना' से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अमिट पहचान बनाई थी, को इस दर्दनाक पोस्ट के बाद समूचे बॉलीवुड (Bollywood Community) का व्यापक समर्थन प्राप्त हो रहा है. भूमि पेडनेकर, धनश्री वर्मा और रिधिमा पंडित जैसी प्रमुख हस्तियों ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और 'प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट' (Prevention of Cruelty to Animals Act) के तहत बेजुबानों के खिलाफ हिंसा करने वालों के लिए कठोर कारावास और विधिक दंड की मांग की है.

मंजरी ने इस पूरी कानूनी लड़ाई और कम्युनिटी रिस्पांस को व्यवस्थित करने के लिए स्थानीय निवासी संकेत कदम और एक्टिविस्ट जेवियर बर्नार्ड सैंटियागो के प्रति आभार व्यक्त किया है. इसके साथ ही उन्होंने मामले में त्वरित हस्तक्षेप करने और जांच को सही दिशा देने के लिए वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक (Senior PI) शैलेंद्र नागरकर और स्थानीय पुलिस टीम की मुस्तैदी की सराहना की है. पुलिस इस समय सोसाइटी के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज खंगालने और नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया में जुटी है.