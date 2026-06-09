Batwara 1947 First Look: आमिर खान ने रिलीज किया सनी देओल और प्रीति जिंटा की फिल्म का मोशन पोस्टर; 'लाहौर 1947' का बदला नाम, जानें रिलीज डेट
‘बंटवारा 1947’ (Photo Credits: File Image)

मुंबई, 9 जून: भारतीय सिनेमा (Indian Cinema) प्रेमियों के लिए आज का दिन बेहद खास साबित हुआ है. आमिर खान प्रोडक्शंस (Aamir Khan Productions) ने मंगलवार, 9 जून 2026 को बॉलीवुड की सबसे प्रतीक्षित पीरियड ड्रामा फिल्म का पहला आधिकारिक और बेहद शक्तिशाली मोशन पोस्टर जारी कर दिया है. इसके साथ ही निर्माताओं ने फिल्म की थियेट्रिकल रिलीज डेट की भी घोषणा कर दी है, जिसमें सनी देओल और प्रीति जिंटा (Sunny Deol and Preity Zinta) मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं. इस ऐतिहासिक सहयोग और विभाजन की दर्दनाक कहानी को बयां करती फिल्म की पहली झलक ने इंटरनेट पर आते ही उत्सुकता की एक बड़ी लहर पैदा कर दी है. यह भी पढ़ें: OTT New Release: जून के दूसरे हफ्ते में एंटरटेनमेंट का डबल डोज, 8 से 14 जून के बीच रिलीज होंगी 7 नई फिल्में और सीरीज

'लाहौर 1947' का बदला नाम; मोशन पोस्टर में दिखा सनी देओल का रौद्र रूप

इस पहली झलक को दिग्गज अभिनेता व निर्माता आमिर खान ने अपने आधिकारिक हैंडल्स पर लॉन्च किया, जो फिल्म के गंभीर और संघर्षपूर्ण कथानक को उजागर करता है. मोशन पोस्टर में सनी देओल एक बेहद उग्र और रक्षक के अवतार में नजर आ रहे हैं, जिनके हाथ में एक मशाल है और वे अपने परिवार को संकट से बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं. पोस्टर में प्रीति जिंटा और सनी के बेटे करण देओल के चेहरे पर भी बेहद गहरे और गंभीर भाव दिखाई दे रहे हैं, जो विभाजन के दौर की विभीषिका को दर्शाते हैं.

इस मोशन पोस्टर को जारी करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, "नफरत और डर के उस दौर में, उन्होंने साहस को चुना।" यह पंक्ति कहानी की संवेदनशीलता और नायक के जुझारू जज्बे को स्पष्ट रूप से बयां करती है. उल्लेखनीय है कि इस फिल्म का नाम शुरुआत में 'लाहौर 1947' रखा गया था, लेकिन 9 जून 2026 को इसके विषय को अधिक प्रासंगिक रूप से पेश करने के लिए निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर इसका नाम बदलकर 'बटवारा 1947' कर दिया है, जिससे शीर्षक परिवर्तन को लेकर लंबे समय से चल रहे कयासों पर पूरी तरह विराम लग गया है.

‘बंटवारा 1947’ का फ़र्स्ट लुक टीज़र देखें

 

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फर्स्ट लुक पर नेटिजन्स की प्रतिक्रिया; सोशल मीडिया पर उत्साह चरम पर

फिल्म का यह पहला लुक सामने आते ही इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रशंसकों की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. दर्शक इस ऐतिहासिक विभाजन ड्रामा (Partition Drama) को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं.

विशेष रूप से सनी देओल के पावर-पैक अभिनय और एक लंबे अंतराल के बाद इस शानदार स्टारकास्ट के पुनर्मिलन को लेकर सोशल मीडिया पर काफी सराहना की जा रही है. फिल्म के विजुअल्स की गुणवत्ता और इसकी प्रभावशाली पृष्ठभूमि को देखते हुए नेटिजन्स इसे एक मील का पत्थर ब्लॉकबस्टर फिल्म मान रहे हैं.

अस्गर वजाहत के नाटक पर आधारित है फिल्म; दिग्गजों का हुआ अनोखा मिलन

'बटवारा 1947' एक हिंदी भाषी पीरियड ड्रामा है, जिसका निर्देशन प्रख्यात फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी ने किया है और इसका निर्माण आमिर खान के बैनर 'आमिर खान प्रोडक्शंस' के तहत हुआ है. यह फिल्म मशहूर नाटककार अस्गर वजाहत के कालजयी नाटक 'जिस लाहौर नई वेख्या, ओ जम्या ई नई' (जिसने लाहौर नहीं देखा, उसका तो जन्म ही नहीं हुआ) पर आधारित है, जो 1947 के भारत-पाकिस्तान विभाजन के दर्द, मानवीय संवेदनाओं और पीड़ा को गहराई से टटोलती है.

फिल्म की पूरी स्टारकास्ट और तकनीकी टीम इस प्रकार है:

  • मुख्य कलाकार: सनी देओल (सिकंदर मिर्जा के रूप में), प्रीति जिंटा (हमीदा मिर्जा के रूप में), शबाना आज़मी (माई के रूप में), करण देओल (जावेद मिर्जा), अली फज़ल (नासिर काज़मी) और अभिमन्यु सिंह (याकूब पहलवान).

  • ऐतिहासिक मिलाप: यह फिल्म कई बड़े कर्मा-कनेक्शंस का गवाह है. निर्देशक राजकुमार संतोषी और सनी देओल 'घायल', 'दामिनी' और 'घातक' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के सालों बाद दोबारा साथ आए हैं. वहीं, सनी देओल और प्रीति जिंटा 'फर्ज', 'द हीरो: लव स्टोरी ऑफ ए स्पाय' (2003) और 'भैयाजी सुपरहिट' (2018) के बाद फिर से स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहे हैं. सबसे खास बात यह है कि सिनेमा के इतिहास में यह पहली बार है जब सनी देओल और आमिर खान एक साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं.

  • संगीत और सिनेमाटोग्राफी: फिल्म का संगीत ऑस्कर विजेता एआर रहमान (AR Rahman) ने तैयार किया है, जबकि इसके गीत प्रख्यात गीतकार जावेद अख्तर ने लिखे हैं. फिल्म की बेहतरीन सिनेमैटोग्राफी संतोष सिवान ने की है और संपादन (Editing) श्याम साळगांवकर द्वारा किया गया है.

14 अगस्त 2026 को होगी ग्रैंड रिलीज; इमरान हाशमी की फिल्म से टकराएगी

'बटवारा 1947' स्वतंत्रता दिवस के बड़े वीकेंड का लाभ उठाने के लिए आगामी 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में एक भव्य रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है. बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की सीधी टक्कर इमरान हाशमी की आने वाली थ्रिलर फिल्म 'आवारपन 2' से होने की संभावना जताई जा रही है.

प्रशंसकों के उत्साह को और बढ़ाने के लिए, फिल्म का पहला मुख्य टीज़र (Teaser) आगामी 15 जून 2026 को रिलीज होने की उम्मीद है, जिसमें सबसे खास बात यह होगी कि आमिर खान स्वयं इस टीज़र की पृष्ठभूमि के लिए अपनी आवाज में वॉयस-ओवर (Narration) प्रदान करेंगे.