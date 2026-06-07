OTT New Release: जून के दूसरे हफ्ते में एंटरटेनमेंट का डबल डोज, 8 से 14 जून के बीच रिलीज होंगी 7 नई फिल्में और सीरीज

OTT

OTT New Release: ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हर हफ्ते नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होती हैं, जिनका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है. जून 2026 का दूसरा हफ्ता भी मनोरंजन प्रेमियों के लिए खास रहने वाला है. 8 जून से 14 जून के बीच कई बड़ी फिल्में और सीरीज अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दस्तक देने जा रही हैं. अगर आप इस हफ्ते घर बैठे एंटरटेनमेंट का मजा लेना चाहते हैं, तो इन 7 नई रिलीज को अपनी वॉचलिस्ट में जरूर शामिल कर सकते हैं. रणवीर सिंह के समर्थन में आईं कंगना रनौत: FWICE बैन विवाद पर बोलीं- 'जैसे-जैसे आपका कद बढ़ता है, वैसे-वैसे दुश्मन भी बढ़ते हैं' (Watch Video)

राख: अली फजल और सोनाली बेंद्रे स्टारर 'राख' इस हफ्ते की सबसे चर्चित रिलीज में से एक है. यह एक क्राइम ड्रामा सीरीज है, जिसमें अली फजल एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाते नजर आएंगे. सीरीज 12 जून को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी.

ड्रिडम: मलयालम भाषा की क्राइम थ्रिलर फिल्म 'ड्रिडम' अब अपना थिएट्रिकल रन पूरा करने के बाद ओटीटी पर आ रही है. फिल्म की कहानी एक ऐसे पुलिस अधिकारी के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी पोस्टिंग एक शांत और अपराधमुक्त शहर में होती है, लेकिन एक रहस्यमयी लाश मिलने के बाद सब कुछ बदल जाता है. यह फिल्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.

द इविल लॉयर: थाईलैंड की यह थ्रिलर सीरीज एक युवा वकील की कहानी दिखाती है, जिस पर एक पुलिस अधिकारी के बेटे की हत्या का झूठा आरोप लगाया जाता है. अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उसे एक भ्रष्ट लेकिन चतुर वकील की मदद लेनी पड़ती है. यह सीरीज 11 जून से नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध होगी.

भूत बंगला: अक्षय कुमार की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' सिनेमाघरों में सफलता हासिल करने के बाद अब ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है. फिल्म में अक्षय कुमार के साथ वामिका गब्बी, परेश रावल, राजपाल यादव, असरानी और तब्बू अहम भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म 12 जून को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.

कलर्स ऑफ इविल: ब्लैक: नेटफ्लिक्स की लोकप्रिय क्राइम थ्रिलर फ्रेंचाइजी 'कलर्स ऑफ इविल' का दूसरा भाग 'कलर्स ऑफ इविल: ब्लैक' भी इस हफ्ते रिलीज होने जा रहा है. कहानी एक छोटे और शांत शहर में रहस्यमयी तरीके से गायब हुए लड़के की तलाश पर आधारित है. यह फिल्म 10 जून से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.

एवरी ईयर आफ्टर: क्राइम और थ्रिलर कंटेंट के बीच रोमांस पसंद करने वालों के लिए 'एवरी ईयर आफ्टर' एक शानदार विकल्प हो सकती है. यह अमेरिकी रोमांटिक ड्रामा सीरीज 10 जून को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी.

माई फैमिली: 'माई फैमिली' एक भावनात्मक पारिवारिक ड्रामा है. इसकी कहानी एक ऐसे परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे अपने पिता की गंभीर बीमारी और उनकी आखिरी इच्छा का सामना करना पड़ता है. यह सीरीज 10 जून से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध होगी.