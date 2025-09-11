पारिवारिक विवाद में फंसीं हंसीका मोटवानी, भाभी ने दर्ज कराया घरेलू हिंसा और क्रूरता का केस

हंसिका मोटवानी और उनकी भाभी मुस्कान नैन्सी जेम्स (Photo Credits: Instagram)

तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए मशहूर अभिनेत्री हंसिका मोटवानी (Hansika Motwani) की जिंदगी से जैसे परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. हंसिका किसी ना किसी बात को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं. कुछ साल पहले अपनी शादी को लेकर चर्चा में थी. शादी को लेकर चर्चा में हंसिका इसलिए थीं क्योंकि उन्होंने अपनी बेस्ट रिंकी बजाज के पति से शादी की है. उनके तलाक का कारण हंसिका मोटवानी को ही माना जाता है. उसके बाद कुछ महीनो से हंसिका और उनके पति सोहेल खटूरिया (Sohail Khaturia) के साथ अनबन की खबरें सुनाई दे रही हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि सोहेल और हंसिका अलग हो गए हैं. खबरों के गलियारों से अब एक और जानकारी सामने आ रही है कि हंसिका की भाभी मुस्कान नेंसी जेम्स (Smile Nancy James)ने हंसिका, उनकी मां ज्योति मोटवानी (Jyoti Motwani) और भाई प्रशांत मोटवानी (Prashant Motwani) पर घरेलू हिंसा और क्रूरता का मामला दर्ज कराया है. यह विवाद दिसंबर 2024 से चल रहा है. यह भी पढ़ें: संजय दत्त ने मुंबई में खोला अपना पहला रेस्टोरेंट ‘Solaire’, कहा- अब मेरी बारी है परोसने की

गंभीर धाराओं में मामला दर्ज

नैन्सी की शिकायत के आधार पर हंसिका, उनकी माँ और भाई के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की इन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है:

498ए – दहेज से संबंधित क्रूरता

323 – स्वेच्छा से चोट पहुंचाना

352 – आपराधिक धमकी और जानबूझकर अपमान

शादी में शुरुआत से था तनाव: रिपोर्ट

एक सूत्र के अनुसार, नैन्सी और हंसिका के भाई प्रशांत मोटवानी की शादी मार्च 2021 में एक भव्य समारोह में हुई थी. हालांकि, शादी के शुरुआती महीनों से ही रिश्ते में तनाव की स्थिति थी, और एक साल के भीतर दोनों अलग रहने लगे.

हाईकोर्ट से हंसिका को नहीं मिली राहत

9 सितंबर 2025 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने हंसिका मोटवानी द्वारा दायर की गई उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने मुकदमे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया है.

स्वास्थ्य और मानसिक तनाव के भी आरोप

18 दिसंबर 2024 को अंबोली पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत में नैन्सी ने कहा कि अत्यधिक मानसिक तनाव के चलते उन्हें बेल्स पाल्सी हो गई. यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें चेहरे के एक तरफ की मांसपेशियां अस्थायी रूप से लकवाग्रस्त हो जाती हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हंसिका और उनकी मां ने वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप किया और महंगे उपहारों की मांग की.

जमानत तो मिली, लेकिन एफआईआर रद्द नहीं हुई

हंसिका और उनकी मां ने फरवरी 2025 में मुंबई सेशन कोर्ट से अग्रिम ज़मानत ले ली थी. इसके बाद, अप्रैल 2025 में, उन्होंने एफआईआर रद्द करवाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. अब मुकदमा न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा.

हंसिका की शादी टूटने की कगार पर

इस पारिवारिक विवाद के बीच, हंसिका की अपनी शादी को लेकर भी अटकलें तेज़ हैं. साल 2022 में बिज़नेसमैन सोहेल खटूरिया से शादी करने वाली अभिनेत्री के बारे में कहा जा रहा है कि वह अब अपनी मां के साथ अलग रह रही हैं, जबकि सोहेल अपने माता-पिता के साथ रह रहे हैं. जहां हंसिका ने इस पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की, वहीं सोहेल ने एक पोर्टल से बातचीत में इन खबरों को अफवाह करार दिया और कहा, "यह सच नहीं है."