भारत में Oppo Reno 15 सीरीज लॉन्च: 200MP कैमरा और दमदार फीचर्स के साथ चार नए मॉडल पेश, जानें कीमत

Oppo Reno 15 Series Launched in India: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Oppo ने आज भारत में अपनी बहुप्रतीक्षित Reno 15 सीरीज को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. यह साल 2026 का कंपनी का पहला सबसे बड़ा लॉन्च है. इस नई लाइनअप में चार स्मार्टफोन शामिल किए गए हैं: Reno 15, Reno 15 Pro, Reno 15 Pro Mini और Reno 15c। इस सीरीज का मुख्य आकर्षण 'Pro Mini' मॉडल है, जिसे उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो छोटे साइज में फ्लैगशिप परफॉर्मेंस चाहते हैं.

प्रीमियम डिजाइन और डिस्प्ले

Reno 15 सीरीज को एक रिफ्रेश्ड डिजाइन लैंग्वेज के साथ पेश किया गया है. इसमें आधुनिक फ्लैगशिप फोन से प्रेरित एक प्रीमियम कैमरा मॉड्यूल है, जिसके चारों ओर एक 'ग्लोइंग हेलो रिंग' दी गई है। फोन के पिछले हिस्से में HoloFusion टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जो कांच की सतह को 3D फिनिश प्रदान करती है. यह भी पढ़े: Realme 16 Pro Launched: 200MP कैमरा और 7,000mAh की जंबो बैटरी के साथ रियलमी 16 प्रो लॉन्च; जानें कीमत और फीचर्स

डिस्प्ले की बात करें तो, Reno 15 Pro में 6.78-इंच, Reno 15 में 6.59-इंच और Reno 15c में 6.57-इंच की AMOLED स्क्रीन दी गई है। वहीं, Pro Mini में 6.32-इंच का कॉम्पैक्ट AMOLED पैनल है। सभी मॉडल्स 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते हैं और इनमें एरोस्पेस-ग्रेड एल्युमीनियम फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है।

कैमरा और दमदार परफॉर्मेंस

फोटोग्राफी के लिए Reno 15 Pro और Pro Mini में 200MP का मुख्य कैमरा दिया गया है. इसके साथ 50MP का 3.5x टेलीफोटो लेंस और 50MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर मिलता है. स्टैंडर्ड Reno 15 में 50MP का मुख्य कैमरा है, जबकि सेल्फी के लिए पूरी सीरीज में 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है.

प्रो मॉडल्स में MediaTek Dimensity 8450 प्रोसेसर दिया गया है। वहीं, Reno 15 और Reno 15c क्रमशः Snapdragon 7 Gen 4 और Snapdragon 6 Gen 1 चिपसेट द्वारा संचालित हैं.

बैटरी और सॉफ्टवेयर क्षमता

बैटरी के मामले में Reno 15c सबसे आगे है, जिसमें 7,000mAh की विशाल बैटरी दी गई है. Reno 15 में 6,500mAh और Pro व Pro Mini दोनों में 6,200mAh की बैटरी है। ये सभी स्मार्टफोन 80W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं और Android 16 पर आधारित लेटेस्ट ColorOS 16 पर चलते हैं.

भारत में कीमत और उपलब्धता

कंपनी ने Reno 15 सीरीज की कीमतें इस प्रकार रखी हैं:

Reno 15c: ₹34,999 से शुरू

Reno 15: ₹45,999 से शुरू

Reno 15 Pro Mini: ₹59,999 से शुरू

Reno 15 Pro: ₹67,999 (512GB वेरिएंट के लिए ₹72,999 तक)

Reno 15, Pro और Pro Mini की बिक्री 13 जनवरी, 2026 से शुरू होगी, जबकि किफायती Reno 15c मॉडल फरवरी 2026 में उपलब्ध कराया जाएगा.