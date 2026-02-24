iQOO 15R Price in India Leaked: भारत में लॉन्चिंग से पहले कीमत लीक, जानें संभावित फीचर्स और क्या होगा खास

चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी iQOO जल्द ही अपनी नई सीरीज का विस्तार करते हुए भारत में iQOO 15R लॉन्च करने वाली है. हालांकि, आधिकारिक इवेंट से पहले ही इस डिवाइस की भारत में संभावित कीमत और कुछ अहम स्पेसिफिकेशन्स ऑनलाइन लीक हो गए हैं. टेक रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह स्मार्टफोन उन यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो किफायती दाम में फ्लैगशिप स्तर का परफॉर्मेंस चाहते हैं.

क्या हो सकती iQOO 15R है कीमत?

हालिया लीक के अनुसार, iQOO 15R की भारत में शुरुआती कीमत लगभग 35,000 से 40,000 रुपये के बीच होने की संभावना है. कंपनी इसे कई स्टोरेज वेरिएंट्स में पेश कर सकती है. जानकारों का मानना है कि लॉन्च ऑफर्स और बैंक डिस्काउंट के बाद इसकी प्रभावी कीमत और भी कम हो सकती है, जिससे यह मिड-प्रीमियम सेगमेंट में कड़ी टक्कर देगा.

संभावित स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स

लीक हुई जानकारी के मुताबिक, iQOO 15R में परफॉर्मेंस के लिए लेटेस्ट क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर या मीडियाटेक डाइमेंशन की हाई-एंड चिपसेट दी जा सकती है. इसके अलावा, अन्य संभावित फीचर्स इस प्रकार हैं:

डिस्प्ले: इसमें 144Hz रिफ्रेश रेट वाला AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है, जो गेमिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग के अनुभव को बेहतर बनाएगा.

कैमरा: फोटोग्राफी के लिए इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होने की उम्मीद है, जिसमें 50 मेगापिक्सल का मुख्य सेंसर ओआईएस (OIS) सपोर्ट के साथ आ सकता है.

बैटरी और चार्जिंग: लीक के अनुसार, डिवाइस में 5000mAh या उससे बड़ी बैटरी के साथ 120W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल सकता है.

बाजार में प्रतिस्पर्धा

iQOO का यह नया स्मार्टफोन बाजार में पहले से मौजूद OnePlus, Xiaomi और Samsung के मिड-रेंज फ्लैगशिप फोन्स को चुनौती देगा. iQOO की पहचान मुख्य रूप से गेमिंग और हाई-परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ब्रांड के रूप में रही है, और 15R सीरीज से भी इसी तरह की उम्मीदें की जा रही हैं.