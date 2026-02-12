New Aadhaar App: डिजिटल इंडिया की दिशा में UIDAI का बड़ा कदम, नया आधार ऐप लॉन्च, अब बिना इंटरनेट-फोटोकॉपी के होगा वेरिफिकेशन, जानें नए फीचर्स

(Photo Credits WC)

New Aadhaar App: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने 28 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर नया 'आधार ऐप' लॉन्च कर दिया है. डिजिटल इंडिया की दिशा में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है. यह नया ऐप विशेष रूप से सुरक्षित और पेपरलेस सत्यापन प्रक्रिया के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसका मुख्य उद्देश्य आधार कार्ड की फोटोकॉपी साझा करने की आवश्यकता को खत्म करना और डेटा के दुरुपयोग को रोकना है.

डेटा सुरक्षा

यह नया ऐप डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम के सिद्धांतों पर आधारित है. इसमें 'वन फैमिली - वन ऐप' की सुविधा दी गई है, जिसके तहत एक ही स्मार्टफोन पर परिवार के पांच सदस्यों के आधार प्रोफाइल मैनेज किए जा सकते हैं. यह ऐप डेटा मिनिमाइजेशन तकनीक का उपयोग करता है, जिससे सत्यापन के दौरान केवल उतनी ही जानकारी साझा होती है जितनी आवश्यक हो.

बिना इंटरनेट के भी करेगा काम

नए आधार ऐप की सबसे बड़ी खासियत इसकी 'ऑफलाइन क्यूआर-आधारित वेरिफिकेशन' क्षमता है. अब खराब इंटरनेट या बिना इंटरनेट वाले क्षेत्रों में भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पहचान का सत्यापन किया जा सकता है. इसके अलावा, यूजर्स 'फेस आईडी' (Face Authentication) के जरिए भी अपनी पहचान प्रमाणित कर सकेंगे, जिससे बायोमेट्रिक चोरी का खतरा कम हो जाएगा.

नए ऐप की मुख्य विशेषताएं

फेस ऑथेंटिकेशन: चेहरे की पहचान के जरिए सुरक्षित लॉगिन और सत्यापन.

ऑफलाइन वेरिफिकेशन: बिना इंटरनेट के क्यूआर कोड के माध्यम से पहचान साझा करना.

सिलेक्टिव डेटा शेयरिंग: पूरी जानकारी के बजाय केवल जरूरी विवरण (जैसे केवल उम्र या पता) साझा करने का विकल्प.

बायोमेट्रिक लॉक/अनल़ॉक: एक क्लिक में अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखने की सुविधा.

अपडेट सुविधा: घर बैठे मोबाइल नंबर और पता अपडेट करने की व्यवस्था.

पुराने mAadhaar ऐप से कैसे स्विच करें?

यदि आप वर्तमान में mAadhaar ऐप का उपयोग कर रहे हैं, तो नए ऐप पर जाना काफी सरल है:

प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आधिकारिक 'New Aadhaar App' डाउनलोड करें. अपने मौजूदा आधार नंबर और पुराने पिन (PIN) का उपयोग करके लॉगिन करें. एक बार बायोमेट्रिक सत्यापन या ओटीपी प्रक्रिया पूरी करें. सुरक्षा के लिए एक नया पिन सेट करें और पुराने ऐप को अनइंस्टॉल कर दें.

आधार में मोबाइल नंबर कैसे बदलें?

नए ऐप के माध्यम से मोबाइल नंबर अपडेट करना अब और भी आसान हो गया है. ऐप के होम स्क्रीन पर 'Update Aadhaar' सेक्शन में जाकर 'Mobile Number Update' चुनें. नए नंबर की जानकारी दर्ज करें, आवश्यक प्रमाणीकरण पूरा करें और निर्धारित शुल्क का भुगतान करें. वेरिफिकेशन के बाद आपका नंबर आधार रिकॉर्ड में अपडेट हो जाएगा.

निष्कर्ष

UIDAI द्वारा पेश किया गया यह नया ऐप न केवल पहचान सत्यापन को तेज बनाता है, बल्कि नागरिकों को उनके व्यक्तिगत डेटा पर बेहतर नियंत्रण भी प्रदान करता है. अस्पताल, होटल चेक-इन या अन्य सेवाओं के लिए अब आधार कार्ड की हार्ड कॉपी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.