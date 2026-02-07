Adhaar बायोमेट्रिक अनलॉक: वेबसाइट, mAadhaar ऐप और SMS के जरिए ऑनलाइन अनलॉक कैसे करें – स्टेप बाय स्टेप जानें तरीका

Aadhaar (File Image)

Adhaar Biometric Unlock: डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के बीच 'यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया' (UIDAI) ने आधार बायोमेट्रिक लॉक फीचर के महत्व पर जोर दिया है. यह सुरक्षा कवच आपके फिंगरप्रिंट, आईरिस (पुतली) और चेहरे के डेटा को "फ्रीज" कर देता है, जिससे कोई भी आपकी अनुमति के बिना आपके आधार का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता. हालांकि, बैंकिंग और सरकारी सब्सिडी जैसी सेवाओं के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन की आवश्यकता होती है. 7 फरवरी 2026 तक की नवीनतम अपडेट के अनुसार, UIDAI ने अनलॉक करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से बेहद सरल बना दिया है.

1. MyAadhaar पोर्टल (वेबसाइट) के जरिए अनलॉक करना

आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बायोमेट्रिक अनलॉक करना सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला तरीका है. यह सुविधा अस्थायी होती है और अनलॉक होने के 10 मिनट बाद डेटा अपने आप फिर से लॉक हो जाता है. यह भी पढ़े: Aadhaar Card Update: अब सितंबर 2026 तक बच्चों के लिए बायोमेट्रिक्स मुफ्त में करें अपडेट, इन स्टेप्स को करें फॉलो

पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले myAadhaar की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

लॉगिन करें: अपना 12 अंकों का आधार नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें. 'Send OTP' पर क्लिक करें और रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए ओटीपी को भरें.

सर्विसेज का चयन: डैशबोर्ड पर "Lock/Unlock Biometrics" टैब खोजें.

अनलॉक प्रक्रिया: निर्देशों का पालन करते हुए 'Unlock' विकल्प चुनें. पुष्टि होने के बाद आपके बायोमेट्रिक्स अगले 10 मिनट के लिए सक्रिय हो जाएंगे.

2. नए mAadhaar ऐप (मोबाइल) का उपयोग

जनवरी 2026 में UIDAI ने एक उन्नत ऐप लॉन्च किया है, जो बैंक या सर्विस सेंटर पर तुरंत सत्यापन के लिए सबसे सुविधाजनक है.

लॉगिन: mAadhaar ऐप खोलें और अपने 4-अंकों के पिन से लॉगिन करें.

प्रोफाइल एक्सेस: नीचे दिए गए 'My Aadhaar' टैब पर टैप करें.

बायोमेट्रिक सेटिंग्स: दाईं ओर ऊपर कोने में तीन डॉट्स (मेन्यू) पर क्लिक करें और "Biometric Settings" चुनें.

अनलॉक: "Enable Biometric Locking" बॉक्स को अनचेक करें. ओटीपी के जरिए इसे प्रमाणित करें.

वन-क्लिक फीचर: 2026 के नए वर्जन में मुख्य डैशबोर्ड पर "One-Click Unlock" का शॉर्टकट भी दिया गया है.

3. ऑफलाइन तरीका: SMS के जरिए अनलॉक

कम इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों के लिए UIDAI टोल-फ्री नंबर 1947 पर एसएमएस सेवा प्रदान करता है. इसके लिए आपके पास 16 अंकों की वर्चुअल आईडी (VID) होना जरूरी है.

OTP प्राप्त करें: अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से 'GETOTP' लिखकर 1947 पर भेजें.

अनलॉक अनुरोध: ओटीपी मिलने के बाद लिखें: 'UNLOCKUID <वर्चुअल आईडी> <ओटीपी>' और इसे 1947 पर भेज दें.

पुष्टि: आपको एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा कि आपका बायोमेट्रिक अस्थायी रूप से अनलॉक हो गया है.

2026 में बायोमेट्रिक लॉक क्यों है जरूरी?

हाल ही में पहचान की चोरी रोकने के लिए 2.5 करोड़ से अधिक आधार नंबरों को निष्क्रिय किया गया है. ऐसे में बायोमेट्रिक लॉक अब एक वैकल्पिक फीचर से बढ़कर एक अनिवार्य सुरक्षा अभ्यास बन गया है. जब आपका आधार लॉक होता है, तो किसी भी अनधिकृत प्रयास पर सिस्टम 'एरर कोड 330' दिखाता है, जिससे सुरक्षा तंत्र तुरंत सतर्क हो जाता है.

सुरक्षा विशेषज्ञों की सलाह है कि अपने बायोमेट्रिक्स को हमेशा लॉक रखें और केवल तत्काल लेनदेन के लिए ही "अस्थायी अनलॉक" का उपयोग करें. इससे आपका आधार नंबर सार्वजनिक होने के बावजूद आपकी जैविक पहचान (biological identity) सुरक्षित रहती है.