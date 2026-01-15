Aadhaar Card: आधार से लिंक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कैसे करें वेरिफाई करें, जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा तरीका

Verify Mobile & Email Linked with Aadhaar: मौजूदा समय में आधार कार्ड भारत में सबसे महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेजों में से एक बन गया है। बैंकिंग से लेकर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, आयकर रिटर्न दाखिल करने और मोबाइल सिम कार्ड लेने तक, हर जगह आधार की आवश्यकता होती है. आधार से जुड़ी इन सेवाओं का निर्बाध लाभ उठाने के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आधार डेटाबेस में सही ढंग से अपडेट और सक्रिय हों.

वेरिफिकेशन क्यों है जरूरी?

आधार से लिंक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का सत्यापन (Verification) सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है. आधार आधारित अधिकांश सेवाओं के लिए वन-टाइम पासवर्ड (OTP) की आवश्यकता होती है, जो केवल आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ही आता है। यदि आपकी संपर्क जानकारी पुरानी या गलत है, तो आप आधार से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे. यह प्रक्रिया आधार के दुरुपयोग को रोकने और आपकी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखने में भी मदद करती है.

वेरिफिकेशन के लिए आवश्यक चीजें

प्रक्रिया शुरू करने से पहले निम्नलिखित विवरण अपने पास तैयार रखें:

आपका 12 अंकों का आधार नंबर.

वह मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जिसे आप वेरीफाई करना चाहते हैं.

स्थिर इंटरनेट कनेक्शन.

मोबाइल नंबर वेरीफाई करने की ऑनलाइन प्रक्रिया

अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को सत्यापित करने के लिए इन चरणों का पालन करें:

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर 'My Aadhaar' सेक्शन में जाएं. यहां 'Verify Email/Mobile Number' विकल्प पर क्लिक करें. अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें। वह मोबाइल नंबर डालें जिसे आप सत्यापित करना चाहते हैं. कैप्चा कोड (Captcha) भरें और 'Send OTP' पर क्लिक करें. आपके मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को निर्धारित बॉक्स में दर्ज करें. 'Verify OTP' पर क्लिक करें।

यदि मोबाइल नंबर पहले से ही लिंक है, तो स्क्रीन पर पुष्टिकरण संदेश दिखाई देगा कि आपका नंबर आधार के साथ सफलतापूर्वक सत्यापित है.

ईमेल आईडी वेरीफाई करने का तरीका

ईमेल आईडी को सत्यापित करने की प्रक्रिया भी मोबाइल नंबर के समान ही है:

UIDAI की वेबसाइट पर 'Verify Email/Mobile Number' पर जाएं. अपना आधार नंबर और वह ईमेल आईडी दर्ज करें जिसे चेक करना है. कैप्चा भरकर 'Send OTP' बटन दबाएं। अपने ईमेल इनबॉक्स में प्राप्त ओटीपी को दर्ज करें. ओटीपी सबमिट करते ही वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा.

यदि विवरण लिंक नहीं है तो क्या करें?

यदि वेरिफिकेशन के दौरान यह पता चलता है कि आपका नंबर या ईमेल आधार से लिंक नहीं है, तो आप इसे अपडेट करवा सकते हैं:

ऑनलाइन विधि: UIDAI पोर्टल पर लॉग इन करके 'आधार अपडेट' विकल्प के माध्यम से अनुरोध जमा करें.

ऑफलाइन विधि: अपने नजदीकी आधार सेवा केंद्र (Aadhaar Seva Kendra) पर जाएं. इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड और एक वैध पहचान प्रमाण साथ ले जाना होगा.

आधार संपर्क विवरणों को अपडेट रखना भविष्य की किसी भी तकनीकी समस्या से बचने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का सबसे सरल तरीका है.