How To Download Aadhaar Card via Whatsapp: अब व्हाट्सएप पर मिलेगा आधार कार्ड, बिना वेबसाइट जाए ऐसे करें डाउनलोड, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

Aadhaar (File Image)

How To Download Aadhaar Card via Whatsapp: भारतीय नागरिकों के लिए आधार कार्ड से जुड़ी सेवाओं को अब और भी आसान बना दिया गया है. अब आप बिना UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन किए या लंबी प्रक्रिया का पालन किए सीधे अपने व्हाट्सएप पर आधार कार्ड प्राप्त कर सकते हैं. भारत सरकार ने 'मायगव हेल्पडेस्क' (MyGov Helpdesk) को डिजिलॉकर के साथ एकीकृत कर यह सुविधा शुरू की है. इससे यूजर्स को कहीं भी और कभी भी अपना डिजिटल आधार एक्सेस करने में मदद मिलेगी.

व्हाट्सएप से आधार डाउनलोड करने का तरीका

व्हाट्सएप के जरिए आधार कार्ड की पीडीएफ (PDF) कॉपी पाने के लिए आपको इन सरल चरणों का पालन करना होगा: यह भी पढ़े: Aadhaar Card Update 2026: आधार से जुड़े अपने मोबाइल नंबर और ईमेल को कैसे करें वेरिफाई; आधार कॉन्टैक्ट डिटेल्स के वेरिफिकेशन के लिए स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

सबसे पहले अपने फोन में आधिकारिक 'मायगव हेल्पडेस्क' नंबर +91 9013151515 को सेव करें.

व्हाट्सएप खोलें और इस नंबर पर 'Hi' या 'Namaste' लिखकर भेजें.

चैटबॉट आपको कुछ विकल्प देगा, जिनमें से आपको 'DigiLocker Services' को चुनना होगा.

अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास डिजिलॉकर अकाउंट है, यदि है तो 'Yes' पर क्लिक करें.

अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें.

आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे चैट में लिखकर वेरिफाई करें.

सफलतापूर्वक वेरिफिकेशन के बाद, आपके डिजिलॉकर में उपलब्ध दस्तावेजों की सूची आएगी. यहाँ 'Aadhaar Card' चुनें.

कुछ ही सेकंड में आपके व्हाट्सएप चैट पर आधार कार्ड की डिजिटल साइन वाली पीडीएफ फाइल आ जाएगी.

इस सुविधा के मुख्य लाभ

व्हाट्सएप आधारित इस सेवा से न केवल समय की बचत होती है, बल्कि तकनीकी रूप से कम जागरूक लोग भी आसानी से अपना दस्तावेज पा सकते हैं. इसके मुख्य फायदे इस प्रकार हैं:

UIDAI पोर्टल पर बार-बार लॉगिन करने या कैप्चा भरने की जरूरत नहीं.

यह पूरी तरह से सुरक्षित और ओटीपी (OTP) आधारित प्रक्रिया है.

व्हाट्सएप पर प्राप्त डिजिटल दस्तावेज कानूनी रूप से पूरी तरह मान्य है.

यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध है.

जरूरी शर्तें और सुरक्षा

इस सेवा का लाभ उठाने के लिए यह अनिवार्य है कि आपका मोबाइल नंबर आधार और डिजिलॉकर दोनों के साथ लिंक होना चाहिए. व्हाट्सएप पर मिलने वाली पीडीएफ फाइल पासवर्ड से सुरक्षित हो सकती है, जिसे खोलने के लिए आपको अपने नाम के पहले चार अक्षर (Capital letters) और जन्म का वर्ष (YYYY) डालना होगा.

डिजिटल सशक्तिकरण की ओर एक कदम

सरकार की इस पहल का उद्देश्य भौतिक केंद्रों पर लगने वाली भीड़ को कम करना और सरकारी सेवाओं को सीधे नागरिकों की पहुंच में लाना है. व्हाट्सएप और डिजिलॉकर का यह एकीकरण पहचान पत्र प्रबंधन को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. बैंक खाता खुलवाने, सिम कार्ड लेने या अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अब आप तुरंत अपना डिजिटल आधार पेश कर सकते हैं.

