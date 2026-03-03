Kurla Stunt Video: मुंबई के कुर्ला में जानलेवा स्टंट, एक स्कूटर पर सवार मिले 6 नाबालिग, सुरक्षा को लेकर उठे सवाल; लोगों ने कार्रवाई की मांग की

(Photo Credits Mumbai Tv)

Kurla Stunt Video: मायानगरी की सड़कों पर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने का एक नया और डरावना मामला सामने आया है. कुर्ला सीएसटी रोड (Kurla CST Road) पर एक ही स्कूटर पर छह नाबालिग लड़कों के सवार होने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो ने न केवल राहगीरों को हैरान कर दिया है, बल्कि शहर की यातायात सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवालिया निशान लगा दिए हैं.

जान जोखिम में डालकर 'ओवरलोडिंग' का खेल

वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि एक दोपहिया वाहन पर क्षमता से कहीं अधिक लोग सवार हैं. स्कूटर की हालत बेहद अस्थिर नजर आ रही है. एक लड़का स्कूटर के किनारे पर असुरक्षित तरीके से खड़ा है, जिसका एक पैर साइलेंसर पर टिका है. चार अन्य लड़के सीट पर बुरी तरह फंसे हुए हैं, जबकि एक लड़का उनके ऊपर बैठा दिखाई दे रहा है. सबसे चिंताजनक बात यह है कि किसी भी सवार ने हेलमेट नहीं पहना है. यह भी पढ़े: iku Talsania and Manasi Parekh Bike Stunt Video: फिल्म ‘मिसरी’ का प्रमोशन पड़ा भारी! एक्टर टीकू तलसानिया और मानसी पारेख पर खतरनाक बाइक स्टंट के लिए केस दर्ज

कुर्ला में जानलेवा स्टंट

View this post on Instagram A post shared by MUMBAI TV (@mumbai_tv)

यातायात नियमों का खुला उल्लंघन

वीडियो में दिख रहा है कि स्कूटर चालक भारी ट्रैफिक के बीच भी अन्य वाहनों से तेज गति से निकलने की कोशिश कर रहा है. छह लोगों के भार के कारण वाहन का संतुलन किसी भी समय बिगड़ सकता था, जिससे एक बड़ा हादसा हो सकता था. कुर्ला सीएसटी रोड जैसे व्यस्त मार्ग पर, जहां दिनभर वाहनों की आवाजाही रहती है, इस तरह की लापरवाही अन्य वाहन चालकों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है.

नाबालिगों के हाथों में स्टीयरिंग

वीडियो में दिख रहे सभी सवार नाबालिग प्रतीत हो रहे हैं. मोटर वाहन अधिनियम के तहत, कानूनी ड्राइविंग उम्र से कम के व्यक्तियों को गियर वाले वाहन चलाने की अनुमति नहीं है. यह घटना न केवल खतरनाक ओवरलोडिंग का मामला है, बल्कि कम उम्र में ड्राइविंग (Underage Driving) के गंभीर अपराध को भी दर्शाती है. यह माता-पिता की निगरानी और बच्चों को आसानी से वाहन उपलब्ध होने पर भी सवाल उठाता है.

पुलिस कार्रवाई की मांग

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद नागरिकों ने मुंबई पुलिस और ट्रैफिक विभाग से सख्त कार्रवाई की मांग की है. नेटिजन्स का कहना है कि इस तरह की बेखौफ हरकतें अन्य युवाओं को भी गलत संदेश देती हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे मामलों में केवल जुर्माना ही काफी नहीं है, बल्कि वाहन मालिक और अभिभावकों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाने चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.