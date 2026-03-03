Bengaluru Shocker: घरेलू विवाद में पति ने की पत्नी की हत्या, खुद भी दी जान; वीडियो संदेश में बताई वजह

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

बेंगलुरु: बेंगलुरु (Bengaluru) के हीलालगे गांव (Heelalige Village) में एक साल पहले हुई प्रेम विवाह (Love Marriage) की परिणति एक दर्दनाक त्रासदी में हुई है. ओडिशा (Odisha) के रहने वाले दीपंत साबर (Deepant Sabar) और मंजुला साबर (Manjula Sabar), जो हाल ही में बेंगलुरु शहरी जिले के इस इलाके में एक किराए के मकान में रहने आए थे, उनका शव उनके घर में बरामद हुआ है. पुलिस के अनुसार, 25 फरवरी की रात एक पारिवारिक मामले को लेकर हुए विवाद के बाद पति ने पत्नी की हत्या कर दी और खुद भी जान दे दी.

जांच में सामने आया है कि दीपंत और मंजुला के बीच पारिवारिक मुद्दे पर बहस शुरू हुई थी, जो धीरे-धीरे हिंसक रूप ले गई. आरोप है कि दीपंत ने घर के भीतर ही मंजुला पर हमला किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद, दीपंत ने अपने मोबाइल फोन पर एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने कहा कि वह अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता. इसके बाद उसने उसी घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. यह भी पढ़ें: Jalpaiguri Shocker: मतदाता सूची से नाम कटने से दुखी मोमो विक्रेता ने की आत्महत्या; पुलिस ने शुरू की जांच

दो दिन बाद चला पता

यह दुखद घटना तब प्रकाश में आई, जब मकान मालिक को घर के भीतर से कोई हलचल सुनाई नहीं दी और उसने खिड़की से अंदर झांका. मकान मालिक को अनहोनी की आशंका हुई और उसने तुरंत पुलिस को सूचित किया. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घर का दरवाजा तोड़कर दोनों शवों को बाहर निकाला. पोस्टमार्टम के लिए शवों को पास के एक निजी अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया गया है.

पहली शादी की बात थी अनभिज्ञ

पुलिस सूत्रों के अनुसार, दीपंत बोम्मसांद्रा की एक निजी कंपनी में काम करता था. शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि मंजुला को इस बात की जानकारी नहीं थी कि दीपंत पहले से शादीशुदा था और उसकी दो संतानें भी हैं. पुलिस ने इस मामले में हत्या और आत्महत्या का मामला दर्ज कर लिया है और अब इस बिंदु पर जांच की जा रही है कि क्या उनकी पहली शादी के बारे में पता चलने के बाद ही विवाद बढ़ा था. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.