Weather Forecast Today: उत्तर भारत सहित अन्य राज्यों में बढ़ने लगा गर्मी का पारा, जानें दिल्ली से लेकर मुंबई तक आज 3 मार्च को कैसा रहेगा मौसम

Weather Forecast Today: मार्च महीने की शुरुआत के साथ ही भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी का असर तेज होने लगा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अपडेट के अनुसार, आज 3 मार्च को देश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा और तापमान में वृद्धि जारी रहेगी. जहां उत्तर भारत में सूरज के तेवर तीखे हो रहे हैं, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की ठंडक बरकरार है.
दिल्ली-उत्तर भारत: खिली धूप-बढ़ता पारा
देश की राजधानी दिल्ली में आज आसमान साफ रहने का अनुमान है. दिन के समय तेज धूप के कारण अधिकतम तापमान 31°C से 32°C के आसपास रह सकता है. शाम के समय हल्की ठंडी हवाएं चलने की उम्मीद है, जिससे न्यूनतम तापमान 15°C के करीब रहेगा. उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पड़ोसी इलाकों में भी गर्मी का प्रभाव बढ़ रहा है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today: उत्तर भारत में बढ़ेगी गर्मी, पहाड़ों पर हल्की बारिश के आसार; IMD से जानें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई सहित अन्य शहरों में आज कैसा रहेगा मौसम
मुंबई-कोंकण क्षेत्र में गर्मी का डबल अटैक
मुंबई में आज मौसम काफी गर्म और उमस भरा रहने वाला है. शहर का अधिकतम तापमान 34°C तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 25°C के आसपास रहने की संभावना है. आसमान साफ रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है. तटीय महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में भी गर्मी बढ़ने के आसार हैं.
बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई: दक्षिण भारत का हाल
दक्षिण भारत के शहरों में गर्मी का स्तर बढ़ता जा रहा है:
-
बेंगलुरु: यहाँ मौसम अन्य शहरों की तुलना में थोड़ा सुखद रहेगा. अधिकतम तापमान 33°C के आसपास रहने की संभावना है.
-
चेन्नई: तटीय शहर होने के कारण यहाँ भारी उमस महसूस की जाएगी. अधिकतम तापमान 34°C तक रह सकता है.
-
हैदराबाद: यहाँ भी शुष्क मौसम के साथ तापमान 35°C के करीब पहुंचने का अनुमान है.
कोलकाता और पूर्वी भारत: उच्च आर्द्रता की चुनौती
कोलकाता में आज हल्की धुंध के साथ दिन की शुरुआत हुई, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही उमस बढ़ेगी. यहाँ का अधिकतम तापमान 33°C के आसपास रहने का पूर्वानुमान है. नमी का स्तर अधिक होने के कारण लोगों को वास्तविक तापमान से अधिक गर्मी महसूस हो सकती है.
पहाड़ी इलाकों का हाल: शिमला में राहत
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मौसम सुहावना बना हुआ है. यहाँ अधिकतम तापमान 17°C के आसपास रहेगा. आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन भारी बारिश या बर्फबारी की फिलहाल कोई चेतावनी नहीं दी गई है.