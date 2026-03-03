Animal Cruelty In Haryana: हरियाणा में होली के जश्न के बीच शर्मनाक हरकत, गाय को जबरन पिलाई शराब, VIDEO देख लोग भड़के

(Photo Credits Instagram)

Animal Cruelty In Haryana: देशभर में आज होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन इसी बीच हरियाणा से पशु क्रूरता की एक बेहद विचलित करने वाली खबर सामने आई है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ लोग कथित तौर पर एक गाय (Cow) के साथ अमानवीय व्यवहार करते नजर आ रहे हैं. आरोप है कि नशे में धुत कुछ युवकों ने 'गौ माता' को जबरन शराब पिलाई और फिर उससे भारी गाड़ी खिंचवाई.

क्या है वायरल वीडियो में?

सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि पुरुषों का एक समूह एक गाड़ी पर बैठा है, जिसे एक गाय खींच रही है. वीडियो के एक हिस्से में दो व्यक्ति जबरन गाय का मुंह खोलकर उसे शराब पिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं. हैरान करने वाली बात यह है कि मौके पर मौजूद अन्य लोग इस पूरी घटना को मूकदर्शक बनकर देख रहे थे और कुछ इसका वीडियो बना रहे थे. यह भी पढ़े: Animal Cruelty: ओरियो की निर्माता कंपनी मोंडेलेज की एनिमल टेस्टिंग नीति पर बवाल! PETA और हज़ारों उपभोक्ताओं ने जताया विरोध

गाय को जबरन पिलाई शराब

सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

इस घटना का वीडियो 'StreetdogsofBombay' नामक इंस्टाग्राम पेज पर साझा किए जाने के बाद तेजी से वायरल हो गया. अपलोड होने के महज एक घंटे के भीतर ही इसे 36,000 से ज्यादा बार देखा गया. इंटरनेट यूजर्स ने इस कृत्य की कड़ी निंदा की है और हरियाणा पुलिस से आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है.

पशु अधिकार कार्यकर्ताओं की चिंता

होली जैसे त्योहारों पर पशुओं के खिलाफ होने वाली क्रूरता कोई नई बात नहीं है. हर साल रंगों, जबरन नशा कराने या पटाखों से पशुओं को प्रताड़ित करने के मामले सामने आते हैं. पशु विशेषज्ञों का कहना है कि शराब या सिंथेटिक रंग जानवरों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं. इस मामले में भी जीव प्रेमियों ने प्रशासन से पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (Prevention of Cruelty to Animals Act) के तहत मामला दर्ज करने की अपील की है.

त्योहार का महत्व

हिंदू कैलेंडर के अनुसार, इस वर्ष 2 मार्च को होलिका दहन मनाया गया और आज, 3 मार्च को मुख्य रंगवाली होली (धुलंडी) मनाई जा रही है. होली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जिसे रंगों, संगीत और पारंपरिक व्यंजनों के साथ मनाया जाता है. हालांकि, इस तरह की घटनाएं त्योहार की मूल भावना और सद्भाव को ठेस पहुँचाती हैं.