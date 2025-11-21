VIDEO: मेवात में थार की छत पर स्टंटबाजी.. हादसे से बाल-बाल बचे युवक, DGP की चेतावनी बेअसर

Haryana Thar Stunt Case: हरियाणा के मेवात से एक और खतरनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ युवक थार की छत पर बैठकर स्टंट करने में जुटे थे. वीडियो में दिखता है कि तेज रफ्तार थार अचानक सामने आए एक ट्रक के कारण रुकती है और पल भर में छत पर बैठे सभी युवक नीचे गिर पड़ते हैं. गनीमत रही कि ट्रक चालक ने समय रहते ब्रेक लगा दिए, नहीं तो सभी युवक किसी गंभीर हादसे का शिकार हो सकते थे.
मेवात में थार की छत पर स्टंटबाजी
ईमानदारी से बताइएगा, ये आपके घर के बच्चे होते तो आप क्या करते?
— Rajesh Sahu (@askrajeshsahu) November 21, 2025
DGP की चेतावनी के बाद भी लापरवाही
हाल ही में हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने थार और बुलेट चलाने वालों की मानसिकता पर सख्त टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था कि जिनके पास थार होती है, उनमें से ज्यादातर बदमाश प्रवृत्ति के होते हैं और थार मालिकों की गतिविधियों का रिकॉर्ड देखने पर यह साफ नजर आता है कि वे अक्सर नियम तोड़ने में सबसे आगे होते हैं. लेकिन DGP की चेतावनी को अनसुना करते हुए कुछ युवा लगातार सड़कों पर गुंडई और स्टंटबाजी कर रहे हैं.
शादी और बारात में भी स्टंट शुरू
मेवात में थार से हुड़दंग मचाने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, कुछ दिन पहले रोजका मेव इलाके में थार की छत पर बैठे युवकों ने हुड़दंग करते हुए एक झोपड़ी में आग लगा दी थी. इसके अलावा बारातों में छत पर बैठकर रील बनाना, एनर्जी ड्रिंक पीना और खतरनाक स्टंट करना आम होता जा रहा है. कई बार युवक छत से गिर भी गए, जिनके वीडियो भी खूब वायरल हुए.
स्टंटबाजों पर रखी जाएगी नजर
फिरोजपुर झिरका डीएसपी अजायब सिंह ने बताया कि थार समेत अन्य मॉडिफाइड वाहनों पर सख्त नजर रखी जाएगी. ट्रैफिक पुलिस और सभी थानों को निर्देश दे दिए गए हैं कि ऐसे वाहनों की पहचान कर उनका चालान किया जाए. बाहर से आने वाले मॉडिफाइड वाहनों की भी जांच की जाएगी.
उन्होंने बताया कि सड़क हादसों में सबसे ज्यादा युवा ही मरते हैं, इसलिए नियम तोड़ने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. नाबालिग बच्चों को तेज रफ्तार बाइक या कार देने पर माता-पिता के खिलाफ भी केस दर्ज होगा. उन्होंने युवाओं से अपील की कि रील और दिखावे के चक्कर में अपनी जान जोखिम में न डालें, वरना एक गलती पूरा परिवार तबाह कर सकती है.