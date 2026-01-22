VIDEO: लखनऊ में हैरान कर देने वाला मामला, पति से तलाक पाने के लिए पत्नी ने प्रेमी के साथ रची गोकशी की झूठी साजिश, राज खुलने पर गिरफ्तार

(Photo Credits @gharkekalesh)

Shocking Case in Lucknow: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से धोखाधड़ी और साजिश का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया है. एक महिला ने अपने पति से पीछा छुड़ाने और तलाक लेने के लिए उसे गोकशी (Cow Slaughter) के गंभीर मामले में फंसाने की कोशिश की. पुलिस ने इस मामले में आरोपी पत्नी आफरीन और उसके प्रेमी अमान को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या था पूरा मामला?

घटना की शुरुआत 14 जनवरी को हुई जब पुलिस को मलिहाबाद और काकोरी क्षेत्र में गोकशी की सूचना मिली. एक ऑनलाइन डिलीवरी वाहन (ई-रिक्शा) से मांस बरामद हुआ, जिसकी बुकिंग आफरीन के पति सलमान (कुछ रिपोर्टों में वासिफ) के मोबाइल नंबर और ओटीपी का उपयोग करके की गई थी. प्रथम दृष्टया पुलिस को पति पर शक हुआ, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर कहानी पूरी तरह बदल गई. यह भी पढ़े: Woman Demands 6 Lakh Monthly Maintenance: पति से तलाक के बाद महिला ने हर महीने मांगा 6 लाख मेंटेनेस, भड़की जज- Video

सीसीटीवी और मोबाइल ने खोली पोल

जब पुलिस ने पति से पूछताछ की, तो उसने खुद को निर्दोष बताया. जांच के दौरान पुलिस ने घर के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज खंगाले. फुटेज में दिखा कि जिस समय डिलीवरी के लिए ओटीपी जनरेट हुआ था, उस वक्त पति बाथरूम में था और उसकी पत्नी आफरीन उसका मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी.

तकनीकी जांच में पता चला कि आफरीन पिछले काफी समय से भोपाल निवासी अमान के संपर्क में थी. दोनों ने मिलकर साजिश रची ताकि पति को जेल भेजकर तलाक का रास्ता साफ किया जा सके.

देखें वीडियो

प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश

पुलिस के अनुसार, आफरीन का प्रेमी अमान 14 जनवरी को भोपाल से मांस लेकर लखनऊ आया था.

साजिश: अमान ने एक फर्जी आईडी का इस्तेमाल कर ऑनलाइन डिलीवरी बुक की.

फंसाने का तरीका: आफरीन ने चोरी-छिपे पति के फोन से ओटीपी बताकर डिलीवरी की पुष्टि की.

पुलिस को सूचना: साजिश के तहत उन्होंने खुद ही कुछ संगठनों और पुलिस को सूचना दी ताकि उसका पति रंगे हाथों पकड़ा जाए.

पुरानी कोशिशों का भी खुलासा

जांच में यह भी सामने आया कि यह पहली बार नहीं था. सितंबर 2025 में भी इसी तरह पति की गाड़ी में मांस रखकर उसे जेल भिजवाया गया था. उस समय वह एक महीने जेल में रहकर जमानत पर बाहर आ गया था. इस बार आफरीन उसे लंबे समय के लिए जेल भेजना चाहती थी ताकि वह अमान के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके.

पुलिस की कार्रवाई

लखनऊ पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. आफरीन और अमान के साथ उनके कुछ सहयोगियों को भी हिरासत में लिया गया है. पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों को आगाह किया है कि व्यक्तिगत रंजिश के लिए गंभीर कानूनों का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.