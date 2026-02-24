शिरीष कुंदर का चौंकाने वाला मेकओवर: फराह खान के पति का ' Unrecognisable' लुक वायरल, फैंस बोले- 'असली है या AI?' (View Post)

मुंबई: बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर और निर्देशक फराह खान के पति, फिल्ममेकर शिरीष कुंदर (Shirish Kunder) इन दिनों अपने काम से ज्यादा अपने लुक को लेकर चर्चा में हैं. आमतौर पर मीडिया की चकाचौंध से दूर रहने वाले शिरीष ने हाल ही में इंस्टाग्राम (Instagram) पर अपनी कुछ ऐसी तस्वीरें साझा की हैं, जिन्हें देखकर फैंस उन्हें पहचान भी नहीं पा रहे हैं. उनके इस 'जादुई' बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन (Body Transformation) और युवाओं जैसे लुक ने सोशल मीडिया (Social Media) पर बहस छेड़ दी है. यह भी पढ़ें: आर माधवन का वीडियो वायरल: चेन्नई में कॉलेज छात्राओं के साथ पार्टी करने के दावों पर छिड़ी बहस, जानें क्या है पूरा मामला
नया अवतार: फिट बॉडी और शार्प फीचर्स
वायरल हो रही तस्वीरों में शिरीष कुंदर का लुक पहले के मुकाबले बिल्कुल अलग और काफी फिट नजर आ रहा है.
- शर्टलेस लुक: एक फोटो में शिरीष अपनी टोन्ड बॉडी और एब्स फ्लॉन्ट करते दिख रहे हैं, जिसे देखकर नेटिजन्स उनकी मेहनत की तारीफ कर रहे हैं.
- क्लासी स्टाइल: अन्य तस्वीरों में वह वेल-टेलर सूट और सलीके से बने बालों में एक प्रोफेशनल मॉडल की तरह नजर आ रहे हैं.
- जवान चेहरा: फैंस ने नोटिस किया कि उनके चेहरे की झुर्रियां गायब हैं और जॉलाइन काफी शार्प हो गई है, जिससे वे अपनी उम्र से काफी छोटे दिख रहे हैं. यह भी पढ़ें: Toxic Teaser: 'रॉकिंग स्टार' यश का खूंखार अवतार, 'टॉक्सिक' के टीजर ने इंटरनेट पर मचाया तहलका; मार्च में होगा बड़ा धमाका
शिरीष कुंदर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की - पोस्ट देखें
फैंस हुए हैरान: असली बदलाव या एआई (AI) का कमाल?
शिरीष का यह नया अवतार सोशल मीडिया यूजर्स के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है:
- हैरानी: कई यूजर्स ने लिखा, 'क्या यह वाकई शिरीष कुंदर हैं? यकीन करना मुश्किल है.'
- AI का शक: एआई (Artificial Intelligence) के दौर में कई लोग इसे 'AI जनरेटेड' फोटो बता रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि चेहरा इतना स्मूद है कि यह किसी फिल्टर या तकनीकी एडिटिंग जैसा लग रहा है.
- एंटी-एजिंग: कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में पूछा कि क्या उन्होंने 'एंटी-एजिंग' इंजेक्शन लिए हैं या वे उम्र के उल्टे पड़ाव (Ageing Backwards) पर हैं.