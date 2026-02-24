शिरीष कुंदर का चौंकाने वाला मेकओवर: फराह खान के पति का ' Unrecognisable' लुक वायरल, फैंस बोले- 'असली है या AI?' (View Post)

फराह खान के पति शिरीष कुंदर (Photo Credit: Instagram / @shirishkunder)

मुंबई: बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर और निर्देशक फराह खान के पति, फिल्ममेकर शिरीष कुंदर (Shirish Kunder) इन दिनों अपने काम से ज्यादा अपने लुक को लेकर चर्चा में हैं. आमतौर पर मीडिया की चकाचौंध से दूर रहने वाले शिरीष ने हाल ही में इंस्टाग्राम (Instagram) पर अपनी कुछ ऐसी तस्वीरें साझा की हैं, जिन्हें देखकर फैंस उन्हें पहचान भी नहीं पा रहे हैं. उनके इस 'जादुई' बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन (Body Transformation) और युवाओं जैसे लुक ने सोशल मीडिया (Social Media) पर बहस छेड़ दी है. यह भी पढ़ें: आर माधवन का वीडियो वायरल: चेन्नई में कॉलेज छात्राओं के साथ पार्टी करने के दावों पर छिड़ी बहस, जानें क्या है पूरा मामला

नया अवतार: फिट बॉडी और शार्प फीचर्स

वायरल हो रही तस्वीरों में शिरीष कुंदर का लुक पहले के मुकाबले बिल्कुल अलग और काफी फिट नजर आ रहा है.

शिरीष कुंदर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की - पोस्ट देखें

View this post on Instagram A post shared by Shirish Kunder (@shirishkunder)

शिरीष कुंदर ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की - पोस्ट देखें

View this post on Instagram A post shared by Shirish Kunder (@shirishkunder)

फैंस हुए हैरान: असली बदलाव या एआई (AI) का कमाल?

शिरीष का यह नया अवतार सोशल मीडिया यूजर्स के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है: