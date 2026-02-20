Toxic Teaser: 'रॉकिंग स्टार' यश का खूंखार अवतार, 'टॉक्सिक' के टीजर ने इंटरनेट पर मचाया तहलका; मार्च में होगा बड़ा धमाका

‘टॉक्सिक’ का टीज़र आउट (Photo Credit: YouTube)

मुंबई: 'केजीएफ' (KGF) की ऐतिहासिक सफलता के बाद 'रॉकिंग स्टार' (Rocking Star) यश (Yash) एक बार फिर बड़े पर्दे पर तहलका मचाने के लिए तैयार हैं. उनकी आगामी गैंगस्टर एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' ('Toxic: A Fairytale for Grown-Ups') का आधिकारिक टीजर (Teaser) रिलीज कर दिया गया है. टीजर के सामने आते ही सोशल मीडिया (Social Media) पर यश के 'राया' (Raya) अवतार की चर्चा तेज हो गई है. फिल्म के विजुअल्स और यश का स्वैग यह साफ कर रहा है कि यह फिल्म एक्शन के नए मानक स्थापित करने वाली है. यह भी पढ़ें: 'The Kerala Story 2' पर सियासी घमासान: सीएम पिनाराई विजयन ने बताया 'नफरत का प्रोपेगेंडा', 27 फरवरी को रिलीज होगी फिल्म (View Post)

रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्शन और संवाद

लगभग दो मिनट के इस टीजर की शुरुआत एक भव्य पार्टी सेटिंग से होती है, जो देखते ही देखते एक युद्ध के मैदान में बदल जाती है. टीजर में यश का किरदार 'राया' बेहद निडर और शक्तिशाली नजर आ रहा है. यश का एक डायलॉग पहले ही वायरल हो चुका है: 'यह तब खत्म होता है जब मैं कहता हूं कि यह खत्म हो गया है. तब तक, थोड़े तौर-तरीके सीख लो.'

टीजर में सर्कस थीम वाले एक्शन सीन्स से लेकर बर्फबारी के बीच होने वाली खूनी लड़ाई तक, फिल्म के भव्य स्केल की झलक दिखाई गई है. टीजर के अंत में यश को 'चेनसॉ' (Chainsaw) चलाते हुए एक अलग ही लुक में दिखाया गया है, जिसने फैंस की उत्सुकता को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है.

'टॉक्सिक' का देखें टीजर

फैन्स की प्रतिक्रिया

(Photo Credit: YouTube)

(Photo Credit: YouTube)

फैन्स का रिएक्शन

#ToxicTheMovie Teaser 🔥 It's Going to be Yash Vs Yash. A Father & Son conflict film🤞pic.twitter.com/htrmGDHOhR — AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) February 20, 2026

फैन्स का रिएक्शन

'धुरंधर' के साथ होगा बॉक्स ऑफिस मुकाबला

'टॉक्सिक' का वैश्विक स्तर पर रिलीज होना भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ी घटना मानी जा रही है. यह फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. बॉक्स ऑफिस पर इसकी सीधी टक्कर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' (Dhurandhar: The Revenge) से होने वाली है. दो बड़े सुपरस्टार्स की फिल्मों के बीच इस मुकाबले को लेकर फिल्म पंडितों और दर्शकों के बीच काफी रोमांच बना हुआ है. यह भी पढ़ें: Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Wedding: मेहमानों के लिए 'नो-फोन पॉलिसी' और सख्त प्राइवेसी नियम; जानें उदयपुर में होने वाले विवाह की पूरी डिटेल

केजीएफ के बाद का बड़ा कमबैक

यश लगभग तीन साल के अंतराल के बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं. 'केजीएफ चैप्टर 2' की वैश्विक सफलता के बाद उन्होंने 'टॉक्सिक' के लिए काफी समय लिया और अपने लुक पर काम किया. फिल्म के शीर्षक के साथ जुड़ा टैगलाइन 'ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' यह संकेत देता है कि यह केवल एक साधारण एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि इसकी कहानी में डार्क फंतासी और गहरे सामाजिक संदेश का मिश्रण हो सकता है.

गीतू मोहनदास द्वारा निर्देशित इस फिल्म को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि यह यश के करियर की अब तक की सबसे स्टाइलिश फिल्म साबित होगी.