Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Wedding: मेहमानों के लिए 'नो-फोन पॉलिसी' और सख्त प्राइवेसी नियम; जानें उदयपुर में होने वाले विवाह की पूरी डिटेल

Rashmika Mandanna-Vijay Deverakonda Wedding: भारतीय सिनेमा (Indian Cinema) के पसंदीदा स्टार कपल्स में से एक, रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) की शादी (Wedding) की खबरें इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, यह जोड़ा 26 फरवरी 2026 को राजस्थान (Rajasthan) के उदयपुर (Udaipur) में सात फेरे लेने की तैयारी कर रहा है. अपनी शादी को पूरी तरह से निजी और यादगार बनाने के लिए, कपल ने मेहमानों के लिए एक सख्त 'नो-फोन पॉलिसी' (No Phone Policy) अपनाई है, ताकि समारोह की कोई भी अनाधिकृत तस्वीर या वीडियो सोशल मीडिया पर लीक न हो सके.

प्राइवेसी के लिए सख्त सुरक्षा इंतजाम

'इंडिया टुडे' की रिपोर्ट के मुताबिक, रश्मिका और विजय ने अपनी शादी की गोपनीयता बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं.

NDAs पर हस्ताक्षर: शादी को कवर करने वाली आधिकारिक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी टीम से 'नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट' (NDA) साइन कराया गया है.

सीमित मेहमान: इस लिस्ट में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नामों के बजाय केवल परिवार के सदस्य और कपल के बेहद करीबी दोस्त ही शामिल होंगे.

डिजिटल डिटॉक्स: शादी की तस्वीरों को लेकर किसी भी तरह के समझौते से बचने के लिए कार्यक्रम स्थल पर फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी.

सादगी भरा निमंत्रण और पारंपरिक रस्में

विजय और रश्मिका की शादी की एक और खास बात इसकी सादगी है. बताया जा रहा है कि कपल ने अपने दोस्तों और परिवार को हाथ से लिखे हुए व्यक्तिगत नोट भेजे हैं. इन निमंत्रण पत्रों में उन्होंने स्पष्ट रूप से मेहमानों से कोई भी उपहार न लाने का अनुरोध किया है और केवल आशीर्वाद की मांग की है.

शादी से जुड़ी रस्में पहले ही शुरू हो चुकी हैं. रश्मिका के ननिहाल और विजय के परिवार की ओर से दो अलग-अलग प्री-वेडिंग सेरेमनी आयोजित की जा चुकी हैं.

हैदराबाद में होगा भव्य रिसेप्शन

भले ही उदयपुर में होने वाला मुख्य समारोह बेहद निजी रखा गया हो, लेकिन फिल्म जगत के साथियों के लिए एक शानदार जश्न की योजना बनाई गई है। लीक हुए एक वेडिंग इनवाइट के अनुसार, 4 मार्च 2026 को हैदराबाद के ताज कृष्णा होटल में एक भव्य रिसेप्शन आयोजित किया जाएगा, जिसमें फिल्मी हस्तियां शिरकत करेंगी.

काम से लेंगे एक महीने का ब्रेक

शादी के बाद, दोनों सितारों ने अपनी पेशेवर व्यस्तताओं से एक महीने का अवकाश (Sabbatical) लेने का फैसला किया है. रश्मिका, जो हाल ही में 'पुष्पा 2' और 'कॉकटेल 2' जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में व्यस्त रही हैं, और विजय देवरकोंडा, दोनों ही इस समय को एक-दूसरे के साथ बिताने और 'डिजिटल डिटॉक्स' करने के लिए उपयोग करेंगे.

सह-कलाकार से जीवनसाथी तक का सफर

रश्मिका और विजय के रिश्ते को लेकर लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे. इस जोड़ी ने पहली बार 2018 की सुपरहिट फिल्म 'गीता गोविंदम' में साथ काम किया था, जिसके बाद 2019 में 'डियर कॉमरेड' में उनकी केमिस्ट्री को काफी सराहा गया. अक्टूबर 2025 में एक निजी सगाई की खबरों के बाद अब यह जोड़ी आधिकारिक तौर पर एक नई शुरुआत करने जा रही है.