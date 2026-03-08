Neelam Devi Death Anniversary: पवन सिंह ने पहली पत्नी नीलम देवी की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि, फोटो पोस्ट कर लिखा- 'आपके बिना अधूरा हूं'

(Photo Credits @PawanSingh909)

Neelam Devi Death Anniversary: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता और गायक पवन सिंह ने आज अपनी पहली पत्नी नीलम देवी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया है. अभिनेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर नीलम देवी की तस्वीर साझा करते हुए एक बेहद भावुक संदेश लिखा. इस पोस्ट के जरिए पवन सिंह ने अपनी दिवंगत पत्नी के प्रति गहरा सम्मान और प्रेम व्यक्त किया है.

"आपके बिना अधूरा हूं" - पवन सिंह का संदेश

पवन सिंह ने अपनी पत्नी की तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, "आप के बिना अधूरा हूं, अधूरा ही रहूंगा...". यह संदेश सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और उनके प्रशंसक भी इस मौके पर नीलम देवी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं. अभिनेता अक्सर महत्वपूर्ण अवसरों पर अपनी पहली पत्नी को याद करते रहे हैं, जो उनके जीवन में उनके महत्व को दर्शाता है. यह भी पढ़े: Le Jayenge Tere Sajna: ले जाएंगे तेरे सजना’ में पवन सिंह ने सना सुल्तान को किया रोमांटिक हग, पलक मुच्छल संग फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज

पवन सिंह ने पहली पत्नी नीलम देवी को दी श्रद्धांजलि

2015 में हुआ था निधन

जानकारी के मुताबिक, पवन सिंह और नीलम देवी का विवाह साल 2014 में बड़े धूमधाम से हुआ था. हालांकि, शादी के एक साल बाद ही 8 मार्च 2015 को नीलम देवी का निधन हो गया था. उन्होंने मुंबई स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली थी. इस घटना ने उस समय पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री और पवन सिंह के प्रशंसकों को स्तब्ध कर दिया था.

विवादों और व्यक्तिगत जीवन की चर्चा

नीलम देवी के निधन के बाद पवन सिंह का निजी जीवन काफी चर्चा में रहा है. उन्होंने बाद में ज्योति सिंह से दूसरी शादी की, जिससे वर्तमान में उनका विवाद और तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है. इन सबके बीच, पहली पत्नी के लिए उनका यह प्रेम और सम्मान दर्शाता है कि वह आज भी अपनी पुरानी यादों को संजोए हुए हैं.

पवन सिंह वर्तमान में अपनी गायकी और अभिनय के साथ-साथ राजनीति में भी सक्रिय हैं. हाल ही में उन्होंने काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराई थी.