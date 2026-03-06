टी20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल: वानखेड़े में सितारों का जमावड़ा, रणबीर-आलिया और नन्ही राहा ने बढ़ाया टीम इंडिया का हौसला (View Post)

रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और बेटी राहा (Photo Credit: @sportskeedacricket)

T20 World Cup 2026 Semi-Final: टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) के दूसरे सेमीफाइनल में जब भारत और इंग्लैंड (India and England) की टीमें आमने-सामने थीं, तो मुंबई (Mumbai) का वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) पूरी तरह से 'स्टार-स्टडेड' नजर आया. इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में टीम इंडिया का उत्साह बढ़ाने के लिए बॉलीवुड के चहेते सितारे रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) अपनी बेटी राहा कपूर (Raha Kapoor) के साथ पहुंचे. मैच के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें नन्ही राहा अपने माता-पिता के साथ भारत की जीत पर ताली बजाती और खुशियां मनाती नजर आ रही हैं. यह भी पढ़ें: अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' का ट्रेलर रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' के साथ होगा रिलीज? जानें क्या है फिल्म की नई अपडेट

स्टेडियम में 'फैमिली मूमेंट'

वायरल वीडियो और तस्वीरों में यह प्यारा परिवार पूरी तरह से मैच के रोमांच में डूबा हुआ दिखाई दिया. फैंस ने राहा की मासूमियत और रणबीर-आलिया के साथ उनके 'बॉन्डिंग मूमेंट्स' को काफी सराहा है. अप्रैल 2022 में शादी के बंधन में बंधे इस कपल की बेटी राहा के साथ यह पहली बड़ी सार्वजनिक उपस्थिति थी, जिसने इंटरनेट पर फैंस का दिल जीत लिया.

रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और राहा ने टीम इंडिया को चीयर किया – पोस्ट देखें

View this post on Instagram A post shared by Sportskeeda Cricket (@sportskeedacricket)

रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और राहा ने टीम इंडिया को चीयर किया – पोस्ट देखें

View this post on Instagram A post shared by India Forums (@indiaforums)

सितारों और दिग्गजों का जमावड़ा

यह सेमीफाइनल मैच न केवल क्रिकेट के लिहाज से महत्वपूर्ण था, बल्कि स्टेडियम का माहौल किसी बड़े इवेंट जैसा था. मैच का आनंद लेने के लिए बॉलीवुड से अनिल कपूर, वरुण धवन और तृप्ति डिमरी जैसे कलाकार भी पहुंचे थे. इसके अलावा, खेल जगत के दिग्गजों की मौजूदगी ने इस दिन को और खास बना दिया.

क्रिकेट के दिग्गज: भारतीय क्रिकेट के दो पूर्व सफल कप्तानों—महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा—की मौजूदगी ने फैंस को भावुक कर दिया. दोनों ने एक-दूसरे से गर्मजोशी के साथ मुलाकात की और गले मिले, जिसका वीडियो फैंस के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है.

भारतीय क्रिकेट के दो पूर्व सफल कप्तानों—महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा—की मौजूदगी ने फैंस को भावुक कर दिया. दोनों ने एक-दूसरे से गर्मजोशी के साथ मुलाकात की और गले मिले, जिसका वीडियो फैंस के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. मैच का रोमांच: टीम इंडिया ने इस महत्वपूर्ण मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए संजू सैमसन के तूफानी 89 रनों की मदद से 253 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की.

फाइनल की राह

भारत ने इस जीत के साथ ही लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश किया है। वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद हज़ारों दर्शकों और समर्थकों के लिए यह दिन यादगार बन गया. फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जाएगा, जहाँ टीम इंडिया अपनी खिताबी जीत बरकरार रखने के इरादे से मैदान में उतरेगी.