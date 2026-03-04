विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना का ग्रैंड रिसेप्शन: हैदराबाद में सितारों का जमावड़ा, जानें, स्थान, समय और मेहमानों की लिस्ट

विजय-रश्मिका का हैदराबाद वेडिंग रिसेप्शन (Photo Credit: Instagram)

Vijay Deverakonda-Rashmika Mandanna's Grand Reception: राजस्थान (Rajasthan) के उदयपुर (Udaipur) में परिणय सूत्र में बंधने के बाद, साउथ सिनेमा (South Cinema) के लोकप्रिय सितारे विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) आज, बुधवार 4 मार्च 2026 को हैदराबाद (Hyderabad) में अपना भव्य रिसेप्शन (Grand Wedding Reception) आयोजित कर रहे हैं. यह कार्यक्रम फिल्म उद्योग के उनके साथियों और राजनीतिक हस्तियों के लिए आयोजित किया गया है. प्रशंसकों द्वारा 'वीरोश' (Virosh) नाम से पहचाने जाने वाले इस जोड़े के लिए यह हैदराबाद में मुख्य सेलिब्रेशन होगा. यह भी पढ़ें: शादी के बाद रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा पहुंचे एक्टर के पैतृक गांव; थुम्मनपेट में किया 'सत्यनारायण व्रत' (View Pic and Watch Video)

रिसेप्शन का विवरण: समय और स्थान

यह भव्य कार्यक्रम बंजारा हिल्स स्थित प्रतिष्ठित ताज कृष्णा होटल में आयोजित किया गया है. कार्यक्रम आज शाम 7:00 बजे से शुरू होगा. स्थानीय प्रशासन और पुलिस के सुझाव के बाद होटल को सुरक्षा के घेरे में रखा गया है। यह समारोह 'आमंत्रण-मात्र' (invitation-only) रखा गया है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे और बंजारा हिल्स के इस व्यस्त इलाके में यातायात की समस्या न हो.

मेहमानों की सूची: बॉलीवुड और टॉलीवुड का संगम

इस रिसेप्शन में भारतीय सिनेमा के कई बड़े नामों के शामिल होने की संभावना है. टॉलीवुड से अल्लू अर्जुन, राम चरण, महेश बाबू, प्रभास और जूनियर एनटीआर जैसे कलाकार अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं. वहीं, बॉलीवुड से सलमान खान, आलिया भट्ट और फिल्म निर्माता करण जौहर के आने की चर्चा है. कॉलीवुड के सुपरस्टार रजनीकांत भी आमंत्रित मेहमानों की सूची में प्रमुख हैं. इसके अलावा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कई प्रशासनिक हस्तियां भी इस समारोह में शामिल होंगी. यह भी पढ़ें: VIROSH Wedding: रश्मिका और विजय देवरकोंडा की तेलुगु शादी संपन्न, टीम ने मीडिया को बांटी मिठाई; अब कोडवा रस्मों की तैयारी (Watch Video)

उदयपुर में हुई थी शादी

विजय और रश्मिका ने 26 फरवरी को उदयपुर के 'मेमेंटोस बाय आईटीसी होटल्स' में एक निजी और बेहद शाही समारोह में शादी की थी. उनकी शादी तेलुगु और कोडावा (कूर्गी) परंपराओं का एक सुंदर मेल थी. इस शादी में दोनों ने प्रसिद्ध डिजाइनर अनामिका खन्ना के कस्टमाइज्ड आउटफिट पहने थे. सोशल मीडिया पर शादी की पुष्टि करते हुए विजय ने लिखा था, 'मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को अपनी पत्नी बनाया है,' जिसके जवाब में रश्मिका ने लिखा, 'वह इंसान जिसने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार कैसा महसूस होता है.'

शादी के बाद इस जोड़े ने 23 शहरों में मिठाई के डिब्बे बंटवाए और विभिन्न मंदिरों में 'अन्नदानम' (भोजन दान) के कार्यक्रम भी आयोजित किए थे. आज का रिसेप्शन उनके उत्सवों की एक भव्य परिणति के रूप में देखा जा रहा है.