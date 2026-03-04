Sudden Death in Hyderabad: तेलंगाना में ट्रेनिंग ड्रिल के दौरान डोंबिवली के CISF जवान की हार्ट अटैक से मौत

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Photo)

Sudden Death in Hyderabad: महाराष्ट्र (Maharashtra) के ठाणे जिले (Thane) के डोंबिवली (Dombivali) के रहने वाले 35 वर्षीय केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (Central Industrial Security Force) यानी सीआईएसएफ (CISF) जवान बसंत सिंह (Basant Singh) का हैदराबाद (Hyderabad) में एक प्रशिक्षण सत्र के दौरान निधन हो गया. अधिकारियों के अनुसार, बसंत सिंह को ड्यूटी के दौरान अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. यह घटना रविवार, 1 मार्च, 2026 की है. यह भी पढ़ें: Mumbai Shocking News: मुंबई के विले पार्ले में पारिवारिक विवाद का खौफनाक अंत, बहन को बचाने आए 24 वर्षीय भाई की जीजा ने की हत्या

ट्रेनिंग ड्रिल के दौरान अचानक बिगड़ी तबीयत

बसंत सिंह हैदराबाद में एक उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम (advanced training program) में भाग ले रहे थे. रविवार को नियमित शारीरिक अभ्यास और ट्रेनिंग ड्रिल पूरी करने के तुरंत बाद वे अचानक मैदान पर गिर पड़े. मौके पर मौजूद चिकित्सा कर्मियों ने उन्हें प्राथमिक सहायता देने का प्रयास किया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. उनकी मृत्यु का कारण अचानक आया दिल का दौरा बताया गया है.

अनुशासित और फिट जीवनशैली के लिए थे पहचाने

बसंत सिंह डोंबिवली पश्चिम स्थित 'अनमोल नगरी' हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के निवासी थे. अपने पड़ोसियों और सहयोगियों के बीच वे एक अनुशासित और शारीरिक रूप से बेहद फिट जवान के रूप में जाने जाते थे. उनकी अचानक मृत्यु की खबर सुनकर उनका परिवार और स्थानीय लोग स्तब्ध हैं. बसंत सिंह अपने पीछे अपनी पत्नी, माता-पिता और दो छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं. यह भी पढ़ें: Nagpur Factory Blast: नागपुर की SBL एनर्जी फैक्ट्री में भीषण धमाका, 15 से ज्यादा मजदूरों की मौत, कई जख्मी; VIDEO

डोंबिवली में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार

बसंत सिंह का पार्थिव शरीर सोमवार को उनके पैतृक स्थान डोंबिवली लाया गया. उसी शाम स्थानीय श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय पुलिस प्रतिनिधि, परिवार के सदस्य और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद थे। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई. उनके निधन से इलाके में शोक का माहौल है और सभी ने एक कर्तव्यनिष्ठ जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की है.