Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश सड़क दुर्घटना, चित्तूर में बेंगलुरु-चेन्नई नेशनल हाईवे पर कार और ट्रक में टक्कर; 5 की मौत

चित्तूर/नलगोंडा: बुधवार का दिन दक्षिण भारत (South India) के लिए बेहद दुखद रहा, जहां दो अलग-अलग राज्यों में हुए हादसों में कई लोगों की जान गई और कई घायल हुए. आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के चित्तूर जिले (Chittoor District) में बेंगलुरु-चेन्नई नेशनल हाईवे (Bengaluru-Chennai National Highway) पर एक भीषण सड़क हादसे (Road Accident) में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई. वहीं, तेलंगाना (Telangana) के नलगोंडा (Nalgonda) जिले में एक धार्मिक मेले के दौरान मची भगदड़ में आग की चपेट में आने से 10 श्रद्धालु गंभीर रूप से झुलस गए.

आंध्र प्रदेश: सड़क हादसे में परिवार खत्म

चित्तूर जिले के गंगावरम मंडल में डुंडापल्ली क्रॉस के पास यह दर्दनाक हादसा हुआ. बेंगलुरु के राजाजी नगर निवासी पांच लोग कार से तिरुमला दर्शन के लिए जा रहे थे. रास्ते में उनकी कार एक ट्रक से पीछे से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार सवार सभी पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

मृतकों की पहचान मोहन दास (71), नागराज राव (61), कुसुमा (61), जयंती (59) और पूजा (33) के रूप में हुई है. गंगावरम सर्कल इंस्पेक्टर रामभूपाल ने बताया कि ट्रक पलेनेरू में सीमेंट खाली करके कुरनूल जा रहा था. पुलिस ने मामला दर्ज कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच जारी है.

तेलंगाना: मंदिर मेले में 'अग्निकुंडम' के दौरान हादसा

तेलंगाना के नलगोंडा जिले में स्थित वेमुलापल्ली के अमंगल गांव में श्री पार्वती जडाला रामलिंगेश्वर स्वामी कल्याणोत्सवम के दौरान एक भयावह घटना घटी. मेले के दौरान 'अग्निकुंडम' (आग पर चलने की रस्म) का आयोजन किया गया था. रस्म के दौरान जब धार्मिक प्रतीकों को आग के ऊपर ले जाया जा रहा था, तब श्रद्धालुओं के बीच धक्का-मुक्की हो गई.

भगदड़ के कारण कम से कम 10 श्रद्धालु सीधे आग के ढेर में गिर गए. घायल श्रद्धालुओं को तुरंत स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है कि मेले में भीड़ के प्रबंधन में क्या चूक हुई.

संगारेड्डी में कार में लगी आग

बुधवार को ही तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में भी एक हादसा हुआ, जहाँ सदाशिवपेट मंडल के पास एक कार में अचानक आग लग गई. कार सदाशिवपेट की ओर जा रही थी, तभी बोनट से धुआं निकलता देख चालक ने तुरंत गाड़ी सड़क किनारे रोक दी और बाहर निकल गया. देखते ही देखते कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई. सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई.